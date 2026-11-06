Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesini sundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye’nin dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri olmanın ötesine geçtiğini belirterek turizmde ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik alanlarında küresel ölçekte standart belirleyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Turizmde elde edilen kazanımları sürekli ileriye taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayan Ersoy, “Hedefimiz; ziyaretçi sayısındaki gücümüzü daha yüksek turizm geliri, daha uzun konaklama süresi ve 81 ilimize, 12 aya yayılan daha dengeli bir turizm yapısıyla sürekli artan bir kazanıma dönüştürmektir.” dedi.