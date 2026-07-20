Bakan Ersoy, Nilay Tahiroğlu ve Tan Sağtürk'le bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu ile Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye; Kültür ve Turizm Bakanı Başdanışmanı Tayfun Topal ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Vekili Barış Salcan da katıldı.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki sanatçıyı da tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Bakan Ersoy, “Ülkemizi uluslararası alanda gururlandıran kıymetli sanatçımız Nilay Tahiroğlu ve Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ile Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen değerli çalışma arkadaşım, usta sanatçı Tan Sağtürk ile bakanlığımızda bir araya geldik” dedi.

“TAHİROĞLU BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI”

Bolşoy Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen, 15'inci Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda Türk bale tarihinde bir ilki gerçekleştirerek özel diploma ödülüne layık görülen ve dünyanın en iyi ilk 5 bale dansçısı arasına giren Nilay Tahiroğlu'nun büyük bir gurur yaşattığını belirten Ersoy, "Uluslararası Bale Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle Uluslararası Bale Federasyonu Başkan Yardımcılığı ve Avrupa Yarışmalar Başkanlığı görevlerine seçilen Tan Sağtürk'ün ise Türk balesini uluslararası alanda daha da ileri taşıyacağına inanıyor; yeni görevinde başarılar diliyorum. Her iki kıymetli sanatçımızı da gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.