Bakan Ersoy: Türk dizilerinin küresel başarısı, geçici bir ilgi değil

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü eliyle Türk dizi sektörüne yönelik destek politikalarında yeni bir dönem başlatıldığını açıkladı.

Yeni dönemin merkezinde Türk dizilerinin küresel yolculuğunu desteklemek ve elde edilen başarıdan Türkiye için daha fazla değer üretmek olduğunu ifade eden Ersoy, destek sisteminin daha esnek ve uluslararası başarıyı daha güçlü teşvik eden bir yapıya kavuşturulduğunu söyledi.

Bir sezon yayımlanmış olma şartının kaldırıldığını belirten Ersoy, desteklerin bölüm bazında değerlendirilebilmesinin ve aynı yapım şirketinin birden fazla projesinin desteklenmesinin önünün açıldığını kaydetti.

Yeni sistemde uluslararası erişimin somut kriterlerle ele alındığını aktaran Ersoy, televizyon reytinglerinin yanında dijital izlenme verilerinin de dikkate alınacağını söyledi. En az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanan yapımlar değerlendirilirken ihracat performansının yanında Türkiye’nin tanıtımına, Türkçenin uluslararası görünürlüğüne ve hedef turizm pazarlarına sağlanan katkının da gözetileceğini bildirdi.

Bakan Ersoy, Sinema Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen yeni modeli sektörün uluslararası rekabet gücüne ve Türkiye markasına yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade etti.