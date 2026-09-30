Bakan Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda Kütahya'nın kültür turizm yatırımlarını anlattı

Kütahya’nın binlerce yıllık tarihini, üretim kültürünü, sanatını ve madencilik hafızasını aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin Kütahya’nın kültürel mirasının korunması ve yönetilmesinde yeni bir merkez olacağını söyledi. Ersoy, Friglerden Roma ve Bizans’a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı’ya uzanan tarihî birikimin yeni müzeyle korunacağını ve gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.

90 YILLIK MÜZECİLİK BİRİKİMİ AYNI ÇATI ALTINDA

Bakan Ersoy, Kütahya’daki müzecilik çalışmalarının 1936 yılında Vahit Paşa Kütüphanesi binasında oluşturulan müze deposuyla başladığını hatırlattı. Ersoy, Vacidiye Medresesi’nin 1965’te Kütahya Arkeoloji Müzesi olarak açıldığını, Lajos Kossuth’un yaşadığı 18’inci yüzyıla ait Türk evinin 1982’de müzeye dönüştürüldüğünü, Germiyan Beyi İkinci Yakub’un külliyesindeki imaret bölümünün ise 1999’da Çini Müzesi olarak hizmete girdiğini söyledi.

Ersoy, yeni müzeyle gelinen noktayı şu sözlerle anlattı:

“Şimdi biz bu 90 yıllık yolculukta ilk kez Kütahya’nın arkeolojik mirasını, kent ve etnografya koleksiyonlarını, çini geleneğini, üretim ve madencilik hafızası ile çocuklara yönelik müzecilik yaklaşımını yeni müzemizin çatısı altında bir araya getirmiş oluyoruz. Böylece ziyaretçilerimize Kütahya’nın hikâyesini birbirinden ayrı parçalar halinde değil, binlerce yıl boyunca birbirini tamamlayan kültürel katmanlarıyla birlikte deneyimleme imkânı sunuyoruz.”

Bakan Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin Bakanlık, Kütahya Valiliği ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2013 yılında imzalanan protokolle başlayan uzun soluklu çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Ersoy, 2015’te başlayan proje ve yapım çalışmalarının ardından hayata geçirilen yapıda Müze Müdürlüğünün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün de hizmet vereceğini söyledi.