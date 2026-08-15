Bakan Ersoy'dan Hacı Bektaş Veli'nin ocağında birlik mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da programda yaptığı konuşmada; Hacı Bektaş-ı Veli’nin düşünce ve irfan mirasına, birlik ve beraberlik anlayışına ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Ersoy, Hünkâr’ın ocağında yeniden cem olunduğunu belirterek “Dileğimiz odur ki bu cem halkası daim olsun, yeni canlarla büyüyüp genişlesin, ateşinde, alazında herkes nasibince pişip hamlığından kurtulsun.” ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Ara, bul” öğüdüne dikkat çeken Bakan Ersoy, bu iki kelimenin ortaya bir irade koymaya, aklı kullanmaya, sorgulayıp doğruya ulaşmaya bir çağrı olduğunu belirtti.

Ersoy, bunun aynı zamanda sürekli öğrenmeye, sürekli gelişmeye, sürekli ilerlemeye teşvik olduğunu ifade ederek kişinin arayışa önce kendinde başlaması, önce kendini bilmesi ve özüne vâkıf olması gerektiğini söyledi.