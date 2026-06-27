Bakışlarıyla hafızalara kazındı. Kadir İnanır'ın unutulmaz rolleri
27.06.2026 09:25
Son Güncelleme: 27.06.2026 09:34
Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca 182 filmde rol alan İnanır, pek çok rolüyle hafızalara kazındı.
Yeşilçam'ın unutulmaz aktörlerinden Kadir İnanır, 77 yaşında aramızdan ayrıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin hafızasında yer eden İnanır, kariyerine 180'den fazla film ve birçok televizyon dizisi sığdırdı. Dramdan, aksiyona pek çok yapımda boy gösteren İnanır, canlandırdığı bazı karakterle akıllarda yer etti. İşte Kadir İnanır'ın unutulmaz rolleri…
KARA GÖZLÜM
Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu 1970 yapımı Kara Gözlüm filmi, Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın birlikte oynadığı ilk yapımdır.
Balıkçı Azize ile "Şopen" lakaplı genç bir bestekar arasındaki aşkı anlatan film, yıllar sonra bile şarkılarıyla hatırlanıyor.
Özellikle Türkan Şoray'ın hayat verdiği Azize'nin balık satarken söylediği "Balıklarım tazedir da alıp yiyip doysana...Üç beş kilo alsana oooh oh bey amca!" şarkısı hafızalarda yer ediyor.
SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM
1997 yapımı Selvi Boylu Al Yazmalım ise gerek oyunculukları gerek müziğiyle unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.
Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı romanından uyarlanan, yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu filmde başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı.
Kamyon şoförü İlyas (Kadir İnanır) ile köylü kızı Asya'nın (Türkan Şoray) büyük aşkı ve evliliğiyle başlayan hikaye; Samet adında bir oğulları olması ve ailesini ihmal eden İlyas'ın ihanetiyle devam eder.
Karşısına tesadüfen çıkan Cemşit ile yeni bir yuva kuran Asya, İlyas'ın seneler sonra çıkıp gelmesiyle bir karar vermek zorunda kalır. İşte burada da filmin efsane repliği "Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti..." öne çıkar.
Filmin sonunda ise Asya, Cemşit'i seçerek hayatına devam eder.
DİLA HANIM
Necati Cumalı'nın aynı adlı öyküsünden uyarlanan 1977 yapımı filmde başrolleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır paylaştı.
Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un, senaristliğini ise Safa Önal'ın üstlendiği film, kocası bir arazi anlaşmazlığında öldürülen bir kadının, eşinin katili Karadağlı Rıza ile kim olduğunu bilmeden tesadüfen tanışıp büyük bir aşk yaşamasını konu alır.
YILANLARIN ÖCÜ
Fakir Baykurt'un aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrollerini Fatma Girik, Kadir İnanır, Erdal Özyağcılar, Serpil Çakmaklı ve Nur Sürer paylaştı. Yönetmenliğini Şerif Gören'in üstlendiği film, bir ev yüzünden iki aile arasında başlayan toprak kavgasını konu alır. Kadir İnanır ise filmde Kara Bayram'a hayat verdi.
TATAR RAMAZAN
Kadir İnanır'ın başrolde yer aldığı 1990 yapımı film, haksızlıklara karşı kendi adaletini sağlamaya çalışan dürüst ve gözü pek bir Kırım Tatarı olan Ramazan'ın hikayesini ele alır.
Tatar Ramazan, Kadir İnanır'la özdeşleşen karakterlerden biri olurken, Melih Gülgen imzalı film, Kerim Korcan'ın aynı isimli eserinden uyarlandı.
1992 yılında ise Tatar Ramazan Sürgünde isimli devam filmiyle seri tamamlandı.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
“Utanç”, “Amansız Yol”, “Tomruk”, “Katırcılar” “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” gibi birçok filmde rol alan Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.
İnanır için ilk tören saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek. Usta ismin cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.