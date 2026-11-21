Araştırmacı ve Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yapının Balat'ın en bilinen binalarından biri olduğunu belirterek, "İstanbul'un en meşhur binalarından biri. Hatta Fener Rum Lisesi'nden sonra bölgenin en çok fotoğrafı çekilen yapılarından biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Binanın iki sokağın kesiştiği yerde kendine özgü mimarisiyle dikkat çektiğini ifade eden Yavaşçay, "Yıllardır bu bölgede bulunuyorum. Kendimi bildim bileli bina bu durumda. Ancak bu görüntüyü kesinlikle hak etmiyor." ifadelerini kullandı.