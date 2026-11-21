Balat'ta herkesin fotoğraf çektirdiği ikonik bina satışa çıktı: 4 katlı, 5 oda ve 1 salon
21.11.2026 10:20
İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta turistlerin her gün önünde yüzlerce fotoğraf çektirdiği ikonik bina satışa çıkarıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'ın en bilinen binası satışa çıktı.
Yapı, yıllardır bakımsız ve harap görüntüsüyle de dikkat çekerken, yerli ve yabancı turistlerin önünde fotoğraf çektiriyor.
Bina, bölgenin en tanınan yapıları arasında gösteriliyor.
Havadan da görüntülenen yapı, Balat'ın birbirine açılan dar ve renkli sokakları arasında mimarisiyle ön plana çıkıyor.
"KÜLTÜR SANAT HAYATINA KAZANDIRILMALI"
Araştırmacı ve Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yapının Balat'ın en bilinen binalarından biri olduğunu belirterek, "İstanbul'un en meşhur binalarından biri. Hatta Fener Rum Lisesi'nden sonra bölgenin en çok fotoğrafı çekilen yapılarından biri olduğunu söyleyebiliriz." dedi.
Binanın iki sokağın kesiştiği yerde kendine özgü mimarisiyle dikkat çektiğini ifade eden Yavaşçay, "Yıllardır bu bölgede bulunuyorum. Kendimi bildim bileli bina bu durumda. Ancak bu görüntüyü kesinlikle hak etmiyor." ifadelerini kullandı.
1920'Lİ YILLARA AİT HARİTALARDA DA VAR
Yapının 1920'li yıllara ait haritalarda da görüldüğünü ifade eden Yavaşçay, binanın kesin yapım tarihinin bilinmediğini, Osmanlı'nın son dönemi veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilmiş olabileceğini söyledi.
Yaklaşık 245 metrekarelik alana yayılan yapının ön cephesinde küçük bir giriş kapısı bulunduğunu, zemin ve iki kat şeklinde görünen binanın arka bölümünde ise bodrum katının yer aldığını anlattı.
Yapının uzun süredir boş olması nedeniyle yıprandığını belirten Yavaşçay, şöyle devam etti:
“- İstanbul'da kültür ve sanata değer veren insanların burayı alıp restore ederek yeniden şehre kazandırması gerekiyor. Ben buranın kafe olmasından yana değilim. Kütüphane, sergi alanı ya da müze gibi kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bir yere dönüştürülmesi çok daha anlamlı olur.”
ZİYARETÇİLERİN UĞRAK NOKTASI OLDU
Balat'ın tarihi sokaklarında çekilen dizi ve filmlerde sık sık karşılaşılan bina, özellikle kovalamaca ve geçiş sahnelerinde kullanılan mimarisiyle dikkat çekiyor.
İki sokağın birleştiği köşe konumu sayesinde yapının bir tarafından uzaklaşan kişi diğer taraftan dolaşan kişiden gözden kaybolabiliyor.
Bölgenin film ve dizi çekimleriyle tanınmasına katkı sağlayan yapı, zamanla ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri haline geldi.
ÖNÜNDE YÜZLERCE KİŞİ FOTOĞRAF ÇEKİYOR
Bölgede yaşayan ve turistlerin yoğun ilgisine tanıklık eden Sevil Bardak ise yapının dizi ve film sahneleriyle hafızalara kazındığını belirtti.
Bir yapımda kullanılan sahnenin ardından bölgenin daha da popüler hale geldiğini anlatan Bardak, "Yerli ve yabancı turistler buraya gelip o sahneyi yeniden çekiyor. Gün içerisinde yüzlerce kez bu görüntülere şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.
FİYATI 30 MİLYON LİRA
İnternet üzerinden yayımlanan satış ilanında binanın 30 milyon lira bedelle satışa sunulduğu belirtildi.
İlan bilgilerine göre 245 metrekare brüt, 210 metrekare net alana sahip yapı, 5 oda ve 1 salon olarak tanımlanırken dört katlı ve müstakil tapulu bina olarak listelendi.
Uzun süredir boş olduğu belirtilen yapının mevcut durumuyla yenileme ihtiyacı bulunduğu da ilan bilgilerinde yer aldı.
Yıllardır bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken binanın gelecekte nasıl değerlendirileceği ise merak konusu oldu.