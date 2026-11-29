Barınaktaki köpeklere evladı gibi bakıyor. "Bu iş para için yapılmaz"
29.11.2026 14:42
Son Güncelleme: 29.11.2026 14:42
Adana'da belediyeye ait hayvan barınağında görev yapan Hasan Koştur'un köpeklerle kurduğu bağ görenleri duygulandırıyor. Koştur, "Bu iş para için yapılmaz. Doğuştan içimde hayvan sevgisi var." diyor.
Saimbeyli Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı şartlarda yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla oluşturulan barınakta köpeklerin bakım, beslenme ve tedavileri düzenli olarak yapılıyor.
Özellikle yayla sezonunun sona ermesiyle ilçede sokağa terk edilen hayvanların da barınağa alınmasıyla burada yaşayan köpeklerin sayısı 96’ya ulaştı.
Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın talimatıyla barınakta köpeklerin farklı ırk ve büyüklüklerine göre ayrı alanlarda barınabilmesi için konteyner ve bölme düzenlemesi başlatıldı.
Dört gündür devam eden çalışmalarda zemin düzenlemesi de yapılırken, hayvanların daha sağlıklı ve konforlu şartlarda yaşayabilmesi için yeni alanlar oluşturuluyor.
"ONLAR BENİM ÇOCUKLARIM GİBİ, BEN ONLARLA BİR BÜTÜNÜM"
Barınakta üç yıldır görev yapan Hasan Koştur, hayvan sevgisinin çocukluğundan geldiğini ve bu görevi kendi isteğiyle üstlendiğini söyledi.
Zamanının büyük bölümünü köpeklerle geçirdiğini belirten Koştur, hayvanlarla kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:
"Bir sevgi gösterdiğinde dünya onların oluyor. Bir lokma ekmek verdiğinde mutlu oluyorlar. Aslında hiçbir şey istemiyorlar. Ben burada huzur buluyorum. Buraya girdikten sonra sosyal hayatım bunlardan ibaret oldu. Üşüdüğünü, burada barınamadığını hissedersem evime götürüyorum. Eşim ve çocuklarım da benimle birlikte gönüllü barınakçı oldu. Evde de ilgileniyoruz. Bunlar benim çocuklarım gibi, ben onlarla bir bütünüm."
"BU İŞ PARA İÇİN YAPILMAZ, DOĞUŞTAN İÇİMDE HAYVAN SEVGİSİ VAR"
Hayvanlara kötü davranıldığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Koştur, köpeklerin kendisine duyduğu güvenin bunun en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Bu işi severek yaptığını vurgulayan Koştur, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Köpekleri severken seçmeye gerek yok. Küçüğünü de büyüğünü de seveceksin. Bu hayvanlara kötü davranılıyor, kameraya oynanıyor diyenlere sesleniyorum; kötü davransan bu hayvan böyle yanında durur mu? Gelsinler, burada görsünler. Bizim fotomontaja ihtiyacımız yok. Birlikte yatıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Mahmut Dal Belediye Başkanımdan istediğim ilk şey barınakta görev yapmaktı. Çünkü doğuştan içimde hayvan sevgisi var. Hayvanlara bakılacaksa neden ben olmayayım dedim. Barınak dışında başka bir görev teklif edilirse kabul etmem, işi bırakırım. Benim bir gururum, düzenim var. Çocuklarım da çalışıyor. Kendimi geçindiririm. Bu iş para için yapılmaz."