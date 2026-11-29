Hayvanlara kötü davranıldığı yönündeki iddialara da tepki gösteren Koştur, köpeklerin kendisine duyduğu güvenin bunun en açık göstergesi olduğunu ifade etti. Bu işi severek yaptığını vurgulayan Koştur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köpekleri severken seçmeye gerek yok. Küçüğünü de büyüğünü de seveceksin. Bu hayvanlara kötü davranılıyor, kameraya oynanıyor diyenlere sesleniyorum; kötü davransan bu hayvan böyle yanında durur mu? Gelsinler, burada görsünler. Bizim fotomontaja ihtiyacımız yok. Birlikte yatıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Mahmut Dal Belediye Başkanımdan istediğim ilk şey barınakta görev yapmaktı. Çünkü doğuştan içimde hayvan sevgisi var. Hayvanlara bakılacaksa neden ben olmayayım dedim. Barınak dışında başka bir görev teklif edilirse kabul etmem, işi bırakırım. Benim bir gururum, düzenim var. Çocuklarım da çalışıyor. Kendimi geçindiririm. Bu iş para için yapılmaz."