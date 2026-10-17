Barış Arduç'tan eşi Gupse Özay'a övgüler. "Karımın her şeyiyle gurur duyuyorum"
17.10.2026 16:34
Son Güncelleme: 17.10.2026 16:40
Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı "Gupi ve Gülmeyen Kral" filminin galasında eşini yalnız bırakmayan Barış Arduç, Özay'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Eltilerin Savaşı, Görümce, Deliha, Lohusa gibi filmlerle adından söz ettiren Gupse Özay'ın çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı "Gupi ve Gülmeyen Kral" filminin galası bugün gerçekleşti.
Galaya Gupse Özay'ın eşi oyuncu Barış Arduç'un yanı sıra Hande Soral, Gizem Karaca, Sarp Apak, Sarp Akkaya, Müjgan Ferhan Şensoy gibi isimler katıldı.
Galada basın mensuplarıyla sohbet eden Barış Arduç, eşine övgüler yağdırdı. Oyuncu, "Gupi karakterinde Gupse Hanım'ın hangi özelliğini görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:
“Benim karım insanları birleştiren, yazarlığı itibarıyla insanları bir araya getiren, kendi ruhuyla alakalı. 'Çok sosyalleşmiyorum' diyor ama normalde arkadaş ortamımızda da dört gözle beklenen insanlardan biridir. Gupi'nin böyle bir özelliği var, bu diyebilirim."
"SAYMAKLA BİTİREBİLECEĞİM BİR ŞEY DEĞİL"
"Eşinizin en çok hangi özelliğiyle gurur duyuyorsunuz?" sorusunu da yanıtlayan Barış Arduç, "Bu benim saymakla bitirebileceğim bir şey değil. Biz 13 seneyi devirdik beraber. Her attığı adımla, her şeyiyle gurur duyuyorum karımın. Bugün de o gururu yaşamaya geldim" ifadelerini kullandı.
"KARIMA AŞIĞIM"
Gupse Özay'a olan aşkını ve hayranlığını her fırsatta dile getiren Arduç, yıllar önce kızları Jan Asya'nın kime benzediğinin sorulması üzerine de "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.
"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.