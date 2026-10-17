Barış Arduç'tan eşi Gupse Özay'a övgüler. "Karımın her şeyiyle gurur duyuyorum"

Gupse Özay'a olan aşkını ve hayranlığını her fırsatta dile getiren Arduç, yıllar önce kızları Jan Asya'nın kime benzediğinin sorulması üzerine de "Çok değişiyor. Biri görüp 'aynı babası' diyor, aynı gün başka biri geliyor 'aynı annesi' diyor. Karıma aşığım, karıma benzemesi benim için müthiş bir şey. Sağlığı yerinde olsun, bahtları güzel olsun başka bir şey istemem" demişti.

"Deliha" adlı filmin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2022'de de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.