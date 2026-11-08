Başkalarının Hayatı AB kategorisinde zirveye yerleşti

Nermin, kendisini yalanlarına alet ettiğini öğrendiği Hülya’yı evinden kovdu. Annesiyle anlaşamayan Hülya, yaşadığı öfkeyi lüks bir mağazada agresif bir şekilde para harcayarak çıkarmaya çalıştı. Diğer yandan babası Salih’in bitmek bilmeyen şantajlarından bunalan Hülya, radikal bir adım attı ve Orhan’a talimat vererek Salih’i bir depoda kıstırtıp gözdağı verdirdi.

NESLİHAN, HÜLYA'NIN OYUNUNU BOZDU

Fikret, Hülya’nın gönlünü almak ve evliliklerini duyurmak için bir cemiyet dergisiyle özel bir röportaj organize etti. Bu haberle havalara uçan Hülya, röportaj sırasında kendisini ve ailesini bambaşka biri gibi tanıtmaya kalkışınca Neslihan oyunu bozdu. Neslihan; Hülya’nın yoksul geçmişini, okul masraflarını Fikret’in karşıladığını ve eve ilk kez kendi misafiri olarak adım attığını anlatarak gerçekleri ifşa etti.