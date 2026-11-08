Başkalarının Hayatı AB kategorisinde zirveye yerleşti
08.11.2026 12:03
Başkalarının Hayatı, AB grubunda 3.59 izlenme oranı, 11.68 izlenme payı ile birinci sıraya yerleşti.
Başkalarının Hayatı total grubunda 3.86 izlenme oranı ve 10.78 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 3.82 izlenme oranı ve 10.94 izlenme payına ulaşarak yükselişini sürdürdü.
6.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
HÜLYA AŞKINA KARŞILIK BULAMADI
Sarp’a yaptığı "Seni seviyorum" itirafının ardından Fikret’in ansızın gelişiyle köşeye sıkışan Hülya, annesinin rahatsızlığını bahane ederek Fikret’in öfkesini şefkate çevirmeyi başardı. Ancak Sarp’tan beklediği karşılığı alamadı. Sarp’ın mesafeli ve soğuk tavrıyla yaralanan Hülya, gözünü karartarak onu Neslihan’dan ayırmaya karar verdi.
NERMİN, HÜLYA'NIN YALANINI YAKALADI
Nermin, kendisini yalanlarına alet ettiğini öğrendiği Hülya’yı evinden kovdu. Annesiyle anlaşamayan Hülya, yaşadığı öfkeyi lüks bir mağazada agresif bir şekilde para harcayarak çıkarmaya çalıştı. Diğer yandan babası Salih’in bitmek bilmeyen şantajlarından bunalan Hülya, radikal bir adım attı ve Orhan’a talimat vererek Salih’i bir depoda kıstırtıp gözdağı verdirdi.
NESLİHAN, HÜLYA'NIN OYUNUNU BOZDU
Fikret, Hülya’nın gönlünü almak ve evliliklerini duyurmak için bir cemiyet dergisiyle özel bir röportaj organize etti. Bu haberle havalara uçan Hülya, röportaj sırasında kendisini ve ailesini bambaşka biri gibi tanıtmaya kalkışınca Neslihan oyunu bozdu. Neslihan; Hülya’nın yoksul geçmişini, okul masraflarını Fikret’in karşıladığını ve eve ilk kez kendi misafiri olarak adım attığını anlatarak gerçekleri ifşa etti.
HÜLYA ZAFERİNE ULAŞTI
Özkaran Holding’i iflastan kurtarmak için Erim’in Neslihan’la barışmasını hedefleyen Jale, planını devreye sokmasını Hülya’dan istedi. Sarp’ı, Neslihan’dan koparmayı kafasına koyan Hülya bu tehlikeli oyunda Erim’i kullandı.
Hülya’nın talimatlarıyla hareket eden Erim, Neslihan’la bir araya geldi. İkilinin baş başa fotoğraflarını çektirip Fikret’e ulaştıran Hülya, Sarp’ın da katıldığı akşam yemeğinde büyük krizi patlattı. Fikret’in telefonuna düşen fotoğraflar masayı karıştırdı. Erim’le Neslihan’ın fotoğrafını gören Sarp’ın, Neslihan’ı terk etmesiyle Hülya amacına ulaştı.
Sarp, Neslihan’dan uzak durması için arasının bozuk olduğu Erim’le buluştu. Hülya’nın kurduğu tuzağı fark eden Erim, Neslihan’ın Sarp’ı seçtiğini açıkça dile getirdi ve aralarında hiçbir şey olmadığını vurguladı. Bu sırada arkasında iz bırakmamak adına Erim’in telefonunu çaldırtan Hülya, Haluk’tan gelen mesajı görünce şoke oldu. Hülya, mesajla Erim ile Sarp’ın öz kardeş olduğunu öğrendi.
SARP VE NESLİHAN BARIŞTI
Erim’den gerçekleri öğrenip Neslihan’la barışan Sarp’ın bu hamlesi, Hülya’nın öfkesini körükledi. İkilinin yeniden yakınlaştığını gören Hülya hırsından deliye döndü.
Sarp’ın da yer aldığı akşam yemeğinde Hülya bombayı patlatarak Fikret’e Sarp ile Erim’in öz kardeş olduğunu açıkladı. O sırada Hülya’dan intikam almak için eve gelen Erim’in de bu sarsıcı gerçeği ilk kez duyması bölümün final sahnesine damga vurdu.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Sarp’la kardeş olduklarını öğrenen Erim’i Fikret evden kovuyor. Hülya’nın, Sarp ve Neslihan’ın birlikte gideceklerini öğrenmesinin ardından Neslihan’ın havuza düşmesi tansiyonu yükseltiyor. Neslihan ölümden dönerken Hülya’nın tutuklanması dikkat çekiyor. Nisan’ın ölümünden sorumlu olan Mediha’nın, Neslihan’a söylediği “Az kalsın senin de sonunu getirecektim” sözlerini duyan Gülizar’ın haberi Hülya’ya uçurması yeni bölüme dair heyecanı zirveye taşıyor.
Başkalarının Hayatı her Cumartesi saat 20.00’de Star’da.