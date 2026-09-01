Başkalarının Hayatı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı
01.09.2026 08:31
Son Güncelleme: 01.09.2026 08:36
Yeni sezonda Star ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başkalarının Hayatı dizisinden, heyecanı doruğa taşıyan yeni tanıtım yayınlandı.
Başkalarının hayatına özenen Hülya’nın tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alan dizi için şimdiden geri sayım başladı.
“BEN BİRİSİ OLMAK İSTİYORUM BU HAYATTA!”
Tanıtımda, kendi hayatındaki imkânsızlıkların öfkesini taşıyan Hülya, amacını “Ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta. Gülizar, saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum!” sözleriyle yakın arkadaşına açıklıyor.
Üniversitede tanıştığı varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan Özkaran’la arkadaş olan Hülya, imrendiği dünyaya adım atmak için tehlikeli sularda yüzmeye başlıyor. Korhanlı ailesinin veliahtı Erim’in annesi Jale’ye, Hülya’ya âşık olduğunu itiraf ettiği tanıtımda,
Neslihan’ın babası Fikret’le yaşadığı yangın gecesinde olanlar merak konusu oluyor. Nefes kesen tanıtımda, Erim’i etkisi altına almaya başlayan Hülya’ya Doktor Sarp’ın söylediği “Dün geceden sonra, sende benim istediğim hiçbir şey yok.” sözleri damga vuruyor.
Ay Yapım imzalı, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği ve dünyaca ünlü eser Vanity Fair’den esinlenen dizinin, genç kuşağın yıldız isimlerini ve usta oyuncuları buluşturan kadrosunda; Eylül Lize Kandemir, Burak Berkan Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar, Hazar Motan, Feri Baycu, Esra Kızıldoğan, Ali Pınar, Sinem Dağ, Lorin Merhart, Fırat Kaymak, Deniz Ekinci, Elif İnci, Cem Baza, İbrahim Şahin, Zümra Sağdınç, Erkan Bektaş ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.