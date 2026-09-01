Başkalarının Hayatı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı

Tanıtımda, kendi hayatındaki imkânsızlıkların öfkesini taşıyan Hülya, amacını “Ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta. Gülizar, saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri. Ben o soyadı istiyorum!” sözleriyle yakın arkadaşına açıklıyor.