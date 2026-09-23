Başkalarının Hayatı ilk bölümde neler olacak? Hülya için yeni dönem
23.09.2026 16:16
Yeni sezonun merakla beklenen iddialı yapımı Başkalarının Hayatı, 26 Eylül'de başlıyor. İlk bölüme, Hülya, hep uzaktan izlediği hayatların içine adım atması damga vuracak.
Kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı, Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.
Birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alan ve yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandıran dizi, genç kuşağın başarılı yıldızlarını usta oyuncularla buluşturuyor.
Star’ın merakla beklenen iddialı yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın ilk bölümünün konusu şöyle;
Hülya, yoksul bir ailenin üniversiteyi yarı burslu kazanmış, güzel ve hırslı kızıdır. Annesi terzilik yaparken ablası da hem evin yükünü hem de Hülya’nın eğitim masraflarını üstlenmiştir. Hülya’nın üniversitede tanıştığı, varlıklı bir ailenin kızı olan Neslihan, ona hayalini kurduğu ihtişamlı dünyanın kapılarını açar. Bu sırada karşısına çıkan Doktor Sarp’tan çok etkilenen Hülya, onun da bu dünyanın bir parçası olduğunu düşünür.
Neslihan, çocukluk aşkı Erim’in Londra’dan dönüşü yaklaştıkça korkuya kapılır. Erim’e anlatamadığı bir sırrı vardır. Hülya, Neslihan’ın zayıf anlarında yanında olarak onun güvenini ve dostluğunu kazanır.
Hülya, hep uzaktan izlediği hayatların içine adım attığında kendini giderek karmaşıklaşan ilişkilerin merkezinde bulur. Ancak bu defa sadece seyirci olmaya hiç niyeti yoktur.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı, Ay Yapım imzası taşıyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ise Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.