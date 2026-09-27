Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle ilgiyle izlendi

Neslihan’ı, Erim’le çıktığı akşam yemeğinde Hülya yalnız bırakmadı. Annesi rahatsızlandığında tanıştığı doktor Sarp’la Hülya, yemekte yeniden karşılaştı. Sarp’ın Erim’in en yakın arkadaşı olduğunu öğrenen Hülya ona doğru çekilirken, Neslihan ve Erim cephesinde tansiyon yükseldi. Neslihan, yangın gecesinde yaşananları yıllar sonra itiraf ederken Erim, bu durumu kendisinden gizlemesini kabul etmedi. Hayal kırıklığı yaşayan Neslihan’ın kabusu gerçek oldu.

Sarp ve Hülya birbirlerini daha yakından tanımak için bir araya geldiğinde, Hülya Sarp’ın kendisine benzer bir hayat yaşadığını öğrendi. Kalbi yerine mantığıyla hareket etmekte kararlı olan Hülya, çok hoşlandığı Sarp’ı kaderine isyan ederek geri çevirdi.

Bölümün final sahnesinde ise ablasının işten kovulduğunu ve annesinin hastane masraflarını karşılayamadığını öğrenen Hülya, yeni bir karar alarak harekete geçti. Hülya, Neslihan’la aralarındaki buzları eritmek bahanesiyle Erim’le bir araya geldi. Bu sırada Sarp’ın beklenmeyen gelişi ile Hülya’nın tehlikeli planı merak konusu oldu.