Başkalarının Hayatı ilk bölümüyle ilgiyle izlendi
27.09.2026 11:13
Ezber bozan hikâyesi ve sürükleyici anlatımıyla ekranlara yeni bir soluk getiren Başkalarının Hayatı, Star’da ekrana gelen ilk bölümüyle ilgiyle izlendi.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan dizi, sosyal medyada da beğeni ve övgü dolu yorumlar aldı.
BAŞKALARININ HAYATI'NIN İLK BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Annesi Nermin ve ablası Sema ile kısıtlı bir yaşam süren Hülya’nın, üniversitenin ilk gününde tanıştığı Neslihan ile arkadaş olması hayatının seyrini değiştirdi. Kendisini ve ailesini olduğundan farklı tanıtan Hülya, Özkaranların malikanesine adım attığında Neslihan’ın yaşadığı ihtişamlı dünyadan, babası Fikret ve onu büyüten Mediha ile olan ilişkisinden çok etkilendi. Yıllar önce evlerinde çıkan yangında annesini kaybettiğini ve bir kolunun sakat kaldığını Hülya’ya anlatan Neslihan, yurtdışından dönen sevgilisi Erim Korhanlı’nın kendisini bu haliyle kabul etmeyeceğinden endişelendiğini Hülya ile paylaştı.
Neslihan’ı, Erim’le çıktığı akşam yemeğinde Hülya yalnız bırakmadı. Annesi rahatsızlandığında tanıştığı doktor Sarp’la Hülya, yemekte yeniden karşılaştı. Sarp’ın Erim’in en yakın arkadaşı olduğunu öğrenen Hülya ona doğru çekilirken, Neslihan ve Erim cephesinde tansiyon yükseldi. Neslihan, yangın gecesinde yaşananları yıllar sonra itiraf ederken Erim, bu durumu kendisinden gizlemesini kabul etmedi. Hayal kırıklığı yaşayan Neslihan’ın kabusu gerçek oldu.
Sarp ve Hülya birbirlerini daha yakından tanımak için bir araya geldiğinde, Hülya Sarp’ın kendisine benzer bir hayat yaşadığını öğrendi. Kalbi yerine mantığıyla hareket etmekte kararlı olan Hülya, çok hoşlandığı Sarp’ı kaderine isyan ederek geri çevirdi.
Bölümün final sahnesinde ise ablasının işten kovulduğunu ve annesinin hastane masraflarını karşılayamadığını öğrenen Hülya, yeni bir karar alarak harekete geçti. Hülya, Neslihan’la aralarındaki buzları eritmek bahanesiyle Erim’le bir araya geldi. Bu sırada Sarp’ın beklenmeyen gelişi ile Hülya’nın tehlikeli planı merak konusu oldu.
“BAZEN İKİ İNSANI AYIRMANIN EN İYİ YOLU ONLARI YAKINLAŞTIRMAKTIR"
Sarp, Erim’i Hülya’nın Neslihan’ın en yakın arkadaşı olduğunu hatırlatarak uyarıyor. Erim ve Neslihan arasında köprü olmaktan bıktığını söyleyen Hülya’ya Sarp, “Kendi dediklerine kendin de inanmıyorsun.” sözleriyle yanıt veriyor. İlk günden hoşlanmadığı Hülya’yı takip ettiren Mediha ise onun yalan söylediğini öğrenirken Hülya, tehlikeli planını Gülizar’a şu sözlerle anlatıyor: “Erim Korhanlı’nın başına kötü bir şey gelecek; bana âşık olacak!”
Ay Yapım imzalı, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı’nın oyuncu kadrosunda Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.
Başkalarının Hayatı, her Cumartesi 20.00’de Star’da!