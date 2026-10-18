Başkalarının Hayatı zirveye yerleşti
18.10.2026 11:20
Başkalarının Hayatı, dün akşam Star’da ekrana gelen yeni bölümüyle reyting listesinin AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı, dün akşam Star’da ekrana gelen nefes kesen bölümüyle reyting listesinin AB ve ABC1 kategorilerinde zirveye yerleşti.
Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı, AB grubunda 4.09 izlenme oranı ve 12.53 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 4.58 izlenme oranı ve 12.91 izlenme payı alarak her iki kategoride de birinci oldu. Total grubunda ise 4.23 izlenme oranı ve 11.90 izlenme payına ulaştı.
DİZİNİN 4. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Salih’in tehdidinden korkan Hülya’nın, annesini ve ablasını güvence altına almak için Fikret’le evlendiği ekrana geldi. Neslihan ve Mediha’nın evliliğe karşı çıkmasına rağmen Hülya geri adım atmadı. Fikret’in vefat eden ilk eşi Nisan’a olan benzerliğini keşfeden Hülya, onun kıyafetlerini giyerek evde gücünü hissettirmeye başladı.
FİKRETİ HÜLYA'YA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İMZALATMAK İSTEDİ
Mediha ve Neslihan, Hülya’yı evden göndermek için plan yaptı. Neslihan’ın isteğiyle Fikret, Hülya’ya evlilik sözleşmesi şartı koştu. Gururu kırılmış gibi davranan Hülya, evi terk etti. Annesinin evine dönen Hülya, Fikret’e blöf yaparak boşanma davası açacağını söyledi.
SARP, HÜLYA'YI KARARINDAN VAZGEÇİRMEK İSTEDİ
Hülya’nın evliliğini hazmedemeyen Sarp, Sema’dan evliliğin arkasındaki gerçekleri öğrendi. Hülya’nın kendisini ailesi için feda ettiğini öğrenen Sarp, Hülya’yla buluşarak Fikret’ten ayrılmasını istedi. Sarp’a olan duygularını bastıran Hülya, onun söylediklerine karşı çıkarken bu buluşmaya Salih tanık oldu.
Hastalığının ilerlediğini öğrenen Perihan, eski sevgilisi Haluk’tan öz oğlu Sarp’ı kendi nüfusuna almasını ve ona gerçeği anlatmasını istedi. Haluk ve Perihan’ın telefon konuşmasına kulak misafiri olan Sarp’ın hayatı, duyduklarıyla altüst oldu. Haluk’un öz babası, Erim’in ise öz kardeşi olduğunu öğrenen Sarp, Haluk’la yüzleşmesinin ardından hastaneden istifa etti.
FİKRET PİŞMAN OLDU
Hülya’dan boşanmayı kabul eden Fikret, pişman oldu. Evlilik sözleşmesini Hülya’nın gözleri önünde yırtan Fikret, Hülya’yı eve geri getirdi. İpleri eline alan Hülya, Mediha’nın kovduğu eski şoför Orhan’ı ve Gülizar’ı işe alarak Mediha’nın evdeki otoritesini sarsmak istedi.
SARP VE NESLİHAN EVLENİYOR
Hülya ve Fikret, evliliklerini duyurmak için özel bir davet düzenledi. Bu esnada Jale’ye Hülya’ya âşık olduğunu itiraf eden Erim, Hülya’nın Fikret’le evlendiğini öğrendi. Tansiyonun yükseldiği anlarda Hülya, kendisini Sarp’la gören Salih’ten tehdit mesajı alırken davete katılan Sarp’ı Neslihan’la ele ele gördü. Bölümün final sahnesinde adeta meydan okuyan Sarp ve Neslihan’ın evlilik kararı aldıklarını açıklaması geceye damga vurdu.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Dizinin ekrana gelen yeni tanıtımında Fikret, Neslihan ve Sarp’ın aldığı ani evlilik kararına karşı çıkıyor. Neslihan’ın babasına “Sen evlenirken bana sordun mu?” sözleri üzerine Sarp, aldıkları karara saygı duyulmasını istiyor. Fikret’in onay vermemesi üzerine Sarp’ın evden ayrılırken Neslihan’a söylediği “Ne olursa olsun yanındayım, bunu unutma.” sözleri Hülya’yı derinden sarsıyor.
Başkalarının Hayatı her Cumartesi 20.00’de Star’da!