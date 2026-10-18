Başkalarının Hayatı zirveye yerleşti

Hülya’nın evliliğini hazmedemeyen Sarp, Sema’dan evliliğin arkasındaki gerçekleri öğrendi. Hülya’nın kendisini ailesi için feda ettiğini öğrenen Sarp, Hülya’yla buluşarak Fikret’ten ayrılmasını istedi. Sarp’a olan duygularını bastıran Hülya, onun söylediklerine karşı çıkarken bu buluşmaya Salih tanık oldu.

Hastalığının ilerlediğini öğrenen Perihan, eski sevgilisi Haluk’tan öz oğlu Sarp’ı kendi nüfusuna almasını ve ona gerçeği anlatmasını istedi. Haluk ve Perihan’ın telefon konuşmasına kulak misafiri olan Sarp’ın hayatı, duyduklarıyla altüst oldu. Haluk’un öz babası, Erim’in ise öz kardeşi olduğunu öğrenen Sarp, Haluk’la yüzleşmesinin ardından hastaneden istifa etti.

FİKRET PİŞMAN OLDU

Hülya’dan boşanmayı kabul eden Fikret, pişman oldu. Evlilik sözleşmesini Hülya’nın gözleri önünde yırtan Fikret, Hülya’yı eve geri getirdi. İpleri eline alan Hülya, Mediha’nın kovduğu eski şoför Orhan’ı ve Gülizar’ı işe alarak Mediha’nın evdeki otoritesini sarsmak istedi.