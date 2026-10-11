Başkalarının Hayatı'na Hülya ve Fikret'in sürpriz evliliği damga vurdu

Neslihan ve Erim’in nişan gecesinde Neslihan, Hülya’dan intikamını aldı. Annesi ve ablasını nişan gecesine Hülya’dan habersiz davet eden Neslihan, Hülya’nın okul parasını babası Fikret’in ödediğini açıkladı. Hülya’yı Nermin’e karşı zor durumda bırakan Neslihan amacına ulaşırken Hülya’nın annesi, aldığı bu haberle fenalaştı. Nermin’in tedavisini yapan Sarp, Hülya’yı yalnız bırakmadı.

HÜLYA VE NESLİHAN YÜZLEŞTİ

Yıkılsa da pes etmeyen Hülya, Neslihan ile Jale’nin gittiği gelinlik provasına davetli olmadığı hâlde gitti. Jale’nin Neslihan’a gelinlik beğenmeyerek sergilediği tavra şahit olan Hülya, Mediha’ya Erim ve ailesinin Neslihan’ı istemediğini söyledi. Bu konuşmayı duyan Neslihan ve Hülya arasında tansiyon yükseldi. Sessizliği bozan Neslihan, gerçeği kendisinden saklayan Hülya’yı evinden kovdu. Neslihan’ın sinir krizi geçirdiğini gören Fikret ise Erim’i arayarak yıldırım nikâhı kıyılacağını söyledi.

Neslihan’ın evinden gözyaşlarıyla çıkan Hülya, Erim’le buluştu. Erim’den, Neslihan’la olan evliliğinin arkasında bir iş anlaşması olduğunu ve kendisinin iflasa sürüklendiğini öğrenen Hülya’nın planı suya düştü. Hülya’nın Erim’i terk ettiği yüzleşmeye tesadüfen tanık olan Sarp ise gördükleriyle sarsıldı.