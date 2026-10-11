Başkalarının Hayatı'na Hülya ve Fikret'in sürpriz evliliği damga vurdu
11.10.2026 13:18
Ezber bozan hikâyesi ve sürükleyici anlatımıyla ekranlara yeni bir soluk getiren Başkalarının Hayatı, dün akşam Star’da ekrana gelen sürükleyici bölümüyle beğeni topladı.
Başkalarının Hayatı, Total grubunda 3.29 izlenme oranı ve 10.65 izlenme payı, AB grubunda 3.19 izlenme oranı ve 11.14 izlenme payı, ABC1 grubunda ise 3.84 izlenme oranı ve 12.15 izlenme payıyla yükselişini sürdürdü.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Temponun bir an olsun düşmediği bölüm, sürükleyici sahneleri ve güçlü oyuncu performanslarıyla sosyal medyaya damgasını vurdu. Başkalarının Hayatı ve Hülya etiketleriyle TT listesine yerleşen dizide, cezaevinden çıkan Salih’in evlerini ellerinden almasıyla çaresiz kalan Hülya’nın Fikret’le yaptığı ani ve beklenmedik evlilik izleyenleri şoke etti.
DİZİNİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Erim’in, Fikret’in zoruyla Neslihan’la evliliğe sürüklendiğini öğrenen Hülya, bu oyuna son vermek istedi. “Hülya Korhanlı” olmak isteyen Hülya, Neslihan’ın bu gerçeği kendisi yerine Mediha’dan duymasını sağlayacak bir plan yaptı. Ancak gerçeği bilen ve sessizliğini koruyan Neslihan, Erim’den vazgeçmedi. Hülya’nın bu sırrı kendisinden sakladığını fark eden Neslihan’ın mesafeli davranması, Hülya’nın tüm planlarını bozmaya başladı.
Neslihan ve Erim’in nişan gecesinde Neslihan, Hülya’dan intikamını aldı. Annesi ve ablasını nişan gecesine Hülya’dan habersiz davet eden Neslihan, Hülya’nın okul parasını babası Fikret’in ödediğini açıkladı. Hülya’yı Nermin’e karşı zor durumda bırakan Neslihan amacına ulaşırken Hülya’nın annesi, aldığı bu haberle fenalaştı. Nermin’in tedavisini yapan Sarp, Hülya’yı yalnız bırakmadı.
HÜLYA VE NESLİHAN YÜZLEŞTİ
Yıkılsa da pes etmeyen Hülya, Neslihan ile Jale’nin gittiği gelinlik provasına davetli olmadığı hâlde gitti. Jale’nin Neslihan’a gelinlik beğenmeyerek sergilediği tavra şahit olan Hülya, Mediha’ya Erim ve ailesinin Neslihan’ı istemediğini söyledi. Bu konuşmayı duyan Neslihan ve Hülya arasında tansiyon yükseldi. Sessizliği bozan Neslihan, gerçeği kendisinden saklayan Hülya’yı evinden kovdu. Neslihan’ın sinir krizi geçirdiğini gören Fikret ise Erim’i arayarak yıldırım nikâhı kıyılacağını söyledi.
Neslihan’ın evinden gözyaşlarıyla çıkan Hülya, Erim’le buluştu. Erim’den, Neslihan’la olan evliliğinin arkasında bir iş anlaşması olduğunu ve kendisinin iflasa sürüklendiğini öğrenen Hülya’nın planı suya düştü. Hülya’nın Erim’i terk ettiği yüzleşmeye tesadüfen tanık olan Sarp ise gördükleriyle sarsıldı.
SALİH EVİ BASTI
Cezaevinden çıkan Salih, Hülya’nın eline geçen altınlarla evi satın aldığını öğrendiğinde çılgına döndü. Adamlarıyla evi basan Salih, Hülya, Nermin ve Sema’yı sokağa atarak eve el koydu. Salih karşısında çaresiz kalan Hülya, Fikret’ten yardım istedi.
Büyük bir heyecanla beklenen nikâh gününde Neslihan, Erim tarafından terk edilmenin şokunu yaşadı. Fikret’in yıldırım nikâhı kıyılması için baskı yaptığı Erim, nikâh masasında kendisini bekleyen Neslihan’a son anda Beni affet yazan bir mesaj gönderdi. Aldığı bu ani haberle yıkılan Neslihan, nikâh masasında baygınlık geçirdi. Neslihan’ın yanında olan Sarp, Erim ile Hülya’nın birlikte olduğunu Neslihan’a söyledi. Tansiyonun bir an olsun düşmediği bölümün final sahnesinde ise yer yerinden oynadı.
Hülya, kovulduğu eve Fikret’in kolunda, beyaz elbisesiyle geri döndü. Fikret’in, Neslihan, Sarp ve Mediha’nın şaşkın bakışları arasında Hülya ile evlendiklerini açıklaması geceye damgasını vurdu.
YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI
Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Neslihan, Hülya’ya ateş püskürürken Mediha da öfkeyle Hülya’nın üzerine yürüyor. Sarp’ın Fikret’i hedef alıp suçladığı tanıtımda gerilim, Neslihan’ın tehdidiyle yükseliyor. Neslihan’ın Bu evi sana cehenneme çevireceğim. Bu kapıdan girdiğin güne lanet edeceksin. sözleri üzerine Hülya’nın Güzel başladık. yorumu, dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri merak konusu haline getiriyor.