Başkalarının Hayatı'nda Hülya ihtişamlı dünyanın kapılarını biraz daha aralıyor
02.10.2026 13:15
Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, 3 Ekim Cumartesi günü 2'nci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Diziye Hülya'nın kurduğu oyun damga vuracak.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı, ezber bozan hikâyesi ve sürükleyici anlatımıyla dikkat çekiyor.
3 Ekim Cumartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı'nın 2'nci bölümünün konusu ise şöyle;
Hülya, Erim’le yaşadığı yakınlaşmayı Neslihan’dan saklarken bir yandan da ikilinin arasını düzeltmeye çalışarak Neslihan’ın güvenini daha da kazanır. Ancak Erim’in Hülya’ya karşı ilgisi giderek artarken Hülya’nın Sarp’a karşı inkâr ettiği duyguları da kendini göstermeye başlar. Üstelik geçmişinden kaçmaya çalışan Hülya için asıl tehlike, cezaevindeki babası Salih’in yeniden hayatına uzanan gölgesi olur.
Neslihan’ın yaklaşan doğum günü ise Hülya’ya, girmeye çalıştığı ihtişamlı dünyanın kapılarını biraz daha aralar. Kurduğu oyunlar ve söylediği yalanlarla bu dünyadaki yerini sağlamlaştırmaya çalışan Hülya, kendini giderek daha tehlikeli bir oyunun içinde bulur.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı’nın oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.
Başkalarının Hayatı, her Cumartesi 20.00’de Star’da.