Başkalarının Hayatı'nda Hülya ihtişamlı dünyanın kapılarını biraz daha aralıyor

Hülya, Erim’le yaşadığı yakınlaşmayı Neslihan’dan saklarken bir yandan da ikilinin arasını düzeltmeye çalışarak Neslihan’ın güvenini daha da kazanır. Ancak Erim’in Hülya’ya karşı ilgisi giderek artarken Hülya’nın Sarp’a karşı inkâr ettiği duyguları da kendini göstermeye başlar. Üstelik geçmişinden kaçmaya çalışan Hülya için asıl tehlike, cezaevindeki babası Salih’in yeniden hayatına uzanan gölgesi olur.