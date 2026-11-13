Başkalarının Hayatı'nda Hülya ve Fikret'in evliliği sarsılıyor
13.11.2026 12:06
Bu hafta yedinci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Başkalarının Hayatı'nda Hülya'nın Neslihan'ın yaşadığı kazanın sorumlusu olarak gösterilmesi ve sonrasında yaşananlar dikkat çekecek.
Kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ gibi isimlerin yer aldığı Başkalarının Hayatı, her cumartesi yeni bölümüyle Star ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği, Başkalarının Hayatı, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle öne çıkıyor.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;
Sarp ve Erim’in kardeş olduğunun ortaya çıkması, Özkaran ailesinde büyük bir krize yol açar. Sarp’la ilişkisini korumaya kararlı olan Neslihan, babası Fikret’in sert tavrıyla karşı karşıya kalırken ikili, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. Ancak Neslihan’ın başına gelen beklenmedik bir kaza, evdeki dengeleri bir kez daha altüst eder. Yaşananların sorumlusu olarak gösterilen Hülya, kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulurken Fikret’le evliliği de ciddi bir sınavdan geçer.
Bir yandan geçmişinin yaralarıyla ve ailesiyle mücadele eden Hülya, diğer yandan Sarp’a duyduğu hisleri bastırmaya çalışır. Neslihan ve Sarp’ın evlilik yolunda attıkları adımlar, Hülya için de giderek büyüyen bir sınava dönüşür. Büyük gün geldiğinde ise yaşanacaklar, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği gelişmelere sahne olacaktır.
Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümüne, Sarp’a yaptığı "Seni seviyorum" itirafının ardından Fikret’in ansızın gelişiyle köşeye sıkışan Hülya'nın Neslihan ile Sarp'ı ayırmak için yaptığı hamleler ve Sarp ile Erim’in öz kardeş olduğunu açıklaması damga vurdu.