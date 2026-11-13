Başkalarının Hayatı'nda Hülya ve Fikret'in evliliği sarsılıyor

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;

Sarp ve Erim’in kardeş olduğunun ortaya çıkması, Özkaran ailesinde büyük bir krize yol açar. Sarp’la ilişkisini korumaya kararlı olan Neslihan, babası Fikret’in sert tavrıyla karşı karşıya kalırken ikili, her şeyi geride bırakıp yeni bir hayat kurmanın yollarını arar. Ancak Neslihan’ın başına gelen beklenmedik bir kaza, evdeki dengeleri bir kez daha altüst eder. Yaşananların sorumlusu olarak gösterilen Hülya, kendisini hiç ummadığı bir durumun içinde bulurken Fikret’le evliliği de ciddi bir sınavdan geçer.