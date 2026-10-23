Başkalarının Hayatı'nda Hülya'nın atacağı adım her şeyi değiştirecek mi?
23.10.2026 13:28
Her cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Başkalarının Hayatı'nın yarın akşamki 5'inci bölümüne Hülya'nın beklenmedik adımı damga vuracak.
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı'nın beşinci bölümü 24 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;
Neslihan ve Sarp’ın evlilik kararı, Özkaran ailesinde büyük bir krize neden olurken bu beklenmedik gelişme en çok Hülya’yı sarsar. Fikret’in kızının kararına karşı sert tutumu aile içindeki gerilimi artırırken Hülya, bir yandan Sarp’a duyduğu kıskançlıkla, diğer yandan Salih’in giderek ağırlaşan tehditleriyle mücadele etmek zorunda kalır.
Sarp ise Neslihan’la evlenmeye kararlıdır. Sarp, geçmişine dair öğrendiği gerçeklerin yarattığı hayal kırıklığıyla ailesinden uzaklaşırken Neslihan’da aradığı güveni ve huzuru bulmaya başlar. Öte yandan Neslihan, hem Hülya’ya hem de kendisini hayal kırıklığına uğratan Erim’e karşı yeni hamleler yaparken Fikret’in alacağı kararlar dengeleri yeniden değiştirir. Sarp’ı kaybetme korkusuyla yüzleşen Hülya’nın atacağı beklenmedik adım her şeyi değiştirmeye yetecek midir?´
BAŞKALARININ HAYATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Başkalarının Hayatı'nın son bölümüne; cezaevinden çıkan Salih’in evlerini ellerinden almasıyla çaresiz kalan Hülya’nın Fikret’le yaptığı ani ve beklenmedik evlilik damga vurdu. Dizi, Başkalarının Hayatı ve Hülya etiketleriyle TT listesine yerleşti.