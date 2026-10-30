Başkalarının Hayatı'nda neler olacak? Hülya'nın yeni adımı merak ediliyor
30.10.2026 11:38
Son Güncelleme: 30.10.2026 11:49
Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül 'ün başrollerini paylaştığı Başkalarının Hayatı'nın yarın akşamki altıncı bölümünde Hülya'nın atacağı adım dikkat çekecek.
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği, cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Başkalarının Hayatı gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle öne çıkıyor.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı, 31 Ekim Cumartesi akşamı 6'ncı bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar ise şöyle;
Hülya’nın Sarp’a beklenmedik aşk itirafı, ikili arasındaki gerilimi daha da arttırır ancak Fikret’in onları birlikte görmesi Hülya’yı yeni yalanlara sürükler. Sarp’ın Neslihan’la giderek yakınlaşması Hülya’nın kıskançlığını körüklerken, Fikret’le evliliğinde de yeni çatlaklar oluşmaya başlar.
Bir yandan Özkaran evindeki yerini korumaya çalışan Hülya, diğer yandan arasını düzeltmeye çalıştığı annesiyle sert bir yüzleşme yaşar. Korhanlı ailesinin içine düştüğü mali kriz ise Jale’yi Hülya’yla tehlikeli bir pazarlığa sürükler.
Sarp ve Neslihan’ın ilişkisi giderek ciddileşirken, Erim’in yeniden ortaya çıkması dengeleri değiştirir. İkiliyi birbirinden ayırmak için her yolu deneyen Hülya, beklenmedik bir şekilde geçmişe ait sarsıcı bir sırrı öğrenir. Elindeki bu büyük kozu kullanmaktan çekinmeyen Hülya’nın atacağı adım, Özkaran ailesinde herkesi derinden sarsacak yeni bir krizin fitilini ateşleyecektir.
Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümüne, Hülya'nın Neslihan ve Sarp’ın evlilik kararıyla sarsılması ve Sarp'a ilan-ı aşk etmesi damga vurdu.