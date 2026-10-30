Başkalarının Hayatı'nda neler olacak? Hülya'nın yeni adımı merak ediliyor

Sarp ve Neslihan’ın ilişkisi giderek ciddileşirken, Erim’in yeniden ortaya çıkması dengeleri değiştirir. İkiliyi birbirinden ayırmak için her yolu deneyen Hülya, beklenmedik bir şekilde geçmişe ait sarsıcı bir sırrı öğrenir. Elindeki bu büyük kozu kullanmaktan çekinmeyen Hülya’nın atacağı adım, Özkaran ailesinde herkesi derinden sarsacak yeni bir krizin fitilini ateşleyecektir.

Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisinin son bölümüne , Hülya'nın Neslihan ve Sarp’ın evlilik kararıyla sarsılması ve Sarp'a ilan-ı aşk etmesi damga vurdu.