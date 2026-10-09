Başkalarının Hayatı'nda Neslihan ve Hülya arasındaki savaş büyüyor

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı 'nın üçüncü bölümünün konusu ise şöyle;

Erim’in evlilik teklifinin arkasındaki gerçeği öğrenen Neslihan, büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da Erim’den vazgeçmemeye karar verir. Hülya ise Erim’in kendisine olan aşkını körüklemeye devam ederken Neslihan’ın artık kendisine eskisi gibi güvenmediğinin farkında değildir. İki arkadaş arasındaki görünmez savaş giderek büyürken Sarp da Hülya ve Erim arasındaki gerçeğe adım adım yaklaşır.