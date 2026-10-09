Başkalarının Hayatı'nda Neslihan ve Hülya arasındaki savaş büyüyor
09.10.2026 16:08
Başkalarının Hayatı, 10 Ekim Cumartesi günü 3'üncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Diziye, Hülya ve Neslihan arasındaki gerilim damga vuracak.
Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı, 10 Ekim akşamı üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı'nın üçüncü bölümünün konusu ise şöyle;
Erim’in evlilik teklifinin arkasındaki gerçeği öğrenen Neslihan, büyük bir hayal kırıklığı yaşasa da Erim’den vazgeçmemeye karar verir. Hülya ise Erim’in kendisine olan aşkını körüklemeye devam ederken Neslihan’ın artık kendisine eskisi gibi güvenmediğinin farkında değildir. İki arkadaş arasındaki görünmez savaş giderek büyürken Sarp da Hülya ve Erim arasındaki gerçeğe adım adım yaklaşır.
Öte yandan cezaevinden çıkan Salih, Hülya’nın peşini bırakmazken geçmişin gölgesi yeniden Sezginel ailesinin üzerine düşer. Neslihan’ın Hülya’ya duyduğu öfke sonunda patlarken Hülya, kendisini girmeye çalıştığı Özkaran dünyasının kapısının dışında bulur. Köşeye sıkışan Hülya’nın geleceğini değiştirmek için atacağı beklenmedik adım ise tüm dengeleri altüst edecektir.
Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.