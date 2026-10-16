Başkalarının Hayatı'nda Sarp ve Neslihan'dan beklenmedik karar

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın dördüncü bölümünün konusu ise şöyle;

Fikret’in Hülya’yla evlendiğini açıklaması, Özkaran evinde büyük bir krize yol açar. Babasının en yakın arkadaşıyla evlenmesini kabullenemeyen Neslihan, Mediha’yla birlikte Hülya’yı evden göndermenin yollarını ararken Hülya da evin yeni hanımı olarak gücünü hissettirmeye başlar. Fikret’in ölen eşi Nisan’a olan çarpıcı benzerliğini keşfeden Hülya, bu durumu kendi lehine kullanır. Öte yandan ailesini Salih’in tehdidinden kurtarmak için yaptığı evlilik, Hülya’yı annesi ve ablasıyla da karşı karşıya getirir.