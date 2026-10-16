Başkalarının Hayatı'nda Sarp ve Neslihan'dan beklenmedik karar
16.10.2026 12:26
Yarın akşam dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Başkalarının Hayatı'na Sarp ve Neslihan'ın giderek yakınlaşması ve aldıkları karar damga vuracak.
Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ’u buluşturan Başkalarının Hayatı, cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı, 17 Ekim akşamı dördüncü bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı Başkalarının Hayatı'nın dördüncü bölümünün konusu ise şöyle;
Fikret’in Hülya’yla evlendiğini açıklaması, Özkaran evinde büyük bir krize yol açar. Babasının en yakın arkadaşıyla evlenmesini kabullenemeyen Neslihan, Mediha’yla birlikte Hülya’yı evden göndermenin yollarını ararken Hülya da evin yeni hanımı olarak gücünü hissettirmeye başlar. Fikret’in ölen eşi Nisan’a olan çarpıcı benzerliğini keşfeden Hülya, bu durumu kendi lehine kullanır. Öte yandan ailesini Salih’in tehdidinden kurtarmak için yaptığı evlilik, Hülya’yı annesi ve ablasıyla da karşı karşıya getirir.
Sarp, bir yandan Hülya’ya karşı hisleriyle mücadele ederken bir yandan da ailesine ve geçmişe dair sarsıcı gerçeklerle yüzleşir. Yaşadıkları büyük hayal kırıklıklarının ardından Sarp ve Neslihan’ın arasındaki yakınlık giderek artarken, ikilinin alacağı beklenmedik karar başta Hülya olmak üzere herkesi şoke edecektir.
Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda; Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.