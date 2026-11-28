Başkalarının Hayatı'nın Sarp'ı Burak Berkay Akgül: "Bir sonraki hamlemi ben de bilmiyorum"
28.11.2026 10:49
Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Başkalarının Hayatı dizisinde rol alan Burak Berkay Akgül, oyunculuk serüveni ve başrol olduğu son projesine dair konuştu.
Daha önce “Maria ile Mustafa”, “Destan”, “Safir”, “Ru”, “Sahipsizler” gibi projelerde rol alan oyuncu Burak Berkay Akgül, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Kariyer yolculuğundan bahseden Burak Berkay Akgül, “Başkalarının Hayatı” dizisinin kendisi için neden farklı bir yerde olduğunu, Sarp karakterinin onda yarattığı heyecanı ve hızlı, dinamik hikâyenin bir parçası olmayı anlattı.
"HEP OLACAĞINI BİLDİĞİM ŞEYLERİ YAŞADIM"
Küçük yaşta oyuncu olmak istediğine karar veren Burak Berkay Akgül, çeşitli kurslar, eğitimler sonrası üniversitede de jeoloji okuduğunu söyledi.
İstanbul'da kalabilmek için böyle bir şey yaptığından bahseden oyuncu, "Mutsuz değildim ama hep olacağını bildiğim bir şeyi yaşadım. Mesela setten dönmüşüm gibi okula gittim" ifadelerini kullandı.
Jeoloji bölümünü dördüncü sınıfta yarım bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Akgül, "Pandemiye denk geldi ben de o dönem çalışıyordum. Okulu bitirmem gereken tez için 20 günlük bir kampa gitmem gerekiyordu. Çalışırken onu yapamadım" dedi.
"DİNAMİK VE MERAK UYANDIRICI BİR İŞ"
Safir dizisi sonrası kariyerinin değiştiğini söyleyen Burak Berkay Akgül, “Meryem Uzerli ile oynadığım 'Ru' dizisi de üstüne geldi. Hep daha da daha da şey oldu” diye konuştu.
Şimdilerde de "Başkalarının Hayatı" dizisinde Sarp karakterine hayat veren Akgül, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için diğer yaptığım işlerden farklı kategoride. Çünkü daha kendime uzak bir rol seçeyim derken, Sarp'ın bende etkilediği şeyler oldu" ifadelerini kullandı.
Dizinin akışının çok hızlı olduğunu ve bundan etkilendiğini söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, “Ben de bir sonraki hamlemi bilmiyorum. Dinamik ve merak uyandırıcı bir iş oluyor benim için" dedi.
Her cumartesi Star TV'de izleyici ile buluşan “Başkalarının Hayatı” dizisi, başkalarının yaşamlarına özenen genç bir kadının, hayallerinin peşinde çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor.
Ay Yapım imzalı dizinin kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Demirhan Demircioğlu, Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslantuğ gibi isimler yer alıyor.