Safir dizisi sonrası kariyerinin değiştiğini söyleyen Burak Berkay Akgül, “Meryem Uzerli ile oynadığım 'Ru' dizisi de üstüne geldi. Hep daha da daha da şey oldu” diye konuştu.

Şimdilerde de "Başkalarının Hayatı " dizisinde Sarp karakterine hayat veren Akgül, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için diğer yaptığım işlerden farklı kategoride. Çünkü daha kendime uzak bir rol seçeyim derken, Sarp'ın bende etkilediği şeyler oldu" ifadelerini kullandı.

Dizinin akışının çok hızlı olduğunu ve bundan etkilendiğini söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, “Ben de bir sonraki hamlemi bilmiyorum. Dinamik ve merak uyandırıcı bir iş oluyor benim için" dedi.