Başkalarının Hayatı'nın yıldızları Mehmet Aslantuğ ve Sezin Akbaşoğulları rollerini anlattı
25.09.2026 16:55
Son Güncelleme: 25.09.2026 17:10
Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Başkalarının Hayatı'nın yıldızları Mehmet Aslantuğ ile Sezin Akbaşoğulları, diziye dair heyecanlarını paylaştı.
Ay Yapım imzalı Başkalarının Hayatı yarın akşam başlıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği dizi merakla bekleniyor.
Kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı Başkalarının Hayatı'nda rol alan Sezin Akbaşoğulları ve Mehmet Alantuğ da dizi hakkında konuştu.
Ekranlara Başkalarının Hayatı dizisiyle dönmeye hazırlanan ve Neslihan karakterinin babası Fikret Özkaran'ı canlandıran Mehmet Aslantuğ, “Fikret, ailesine ve sevdiklerine dair etrafta görebildiğimiz, korumacı, kollayan ama kendi kuralları konusunda da esnemeyen ve gerektiğinde gri alanları kristalize olan bir adam” dedi.
Aslantuğ'un canlandırdığı Fikret karakteri; köklü bir aileden gelen, başarılı bir iş insanı olarak izleyici karşısına çıkacak.
"DİNAMİK VE PSİKOLOJİK MUHASEBESİ OLAN BIR HİKÂYE"
Dinamik bir hikâyenin izleyiciyle buluşacağını söyleyen Aslantuğ, “Bir evladı büyütmüş bir baba olarak, zamanın ruhunun onların, hatta ailelerin duygularının dışında dayattığı ve baskıladığı zamanı yaşıyoruz şüphesiz. Ülkemizde de dünyada da yeni neslin üniversite çağı sonrası sosyoekonomik yapılarında yaşanan sıkışıklık dolayısıyla başarmaya dair yolculuklarında yeni bir süreç başladı. Bu hikâye çok geniş ayaklar üzerinde oturuyor ama dinamik yanını biraz oradan da alan; onların aileleriyle, çevreleriyle, kariyer yolculuklarıyla, kişisel mutluluk arayışlarıyla, refahtan paylarına düşecek kısımlarıyla dinamik ve psikolojik muhasebesi olan bir iş” sözleriyle dizinin hikâyesine dikkat çekiyor.
"MEDİHA KENDİ HAYATI OLMAYAN BİR KARAKTER"
Çok erken yaşlarından itibaren Özkaran ailesiyle çalışan ve hayatını, kızı gibi gördüğü Neslihan’ı büyütmeye adayan Mediha karakterine hayat veren Sezin Akbaşoğulları ise rolü için “Mediha, kendi hayatı olmayan, hayatını bu aileye adamış bir karakter. Özkaran ailesi tarafından yetiştirilmiş, onlara büyük bağlılık duyan biri” ifadelerini kullandı.
Akbaşoğulları, Başkalarının Hayatı’nın beğeni toplayan oyuncu kadrosu için ise “Çok genç ve yetenekli isimlerden oluşan bir kadromuz var. Bu bana da enerji veriyor” sözleriyle diziye dair heyecanını paylaşıyor.
Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi ilk bölümüyle Star'da.