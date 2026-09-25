Başkalarının Hayatı'nın yıldızları Mehmet Aslantuğ ve Sezin Akbaşoğulları rollerini anlattı

Ekranlara Başkalarının Hayatı dizisiyle dönmeye hazırlanan ve Neslihan karakterinin babası Fikret Özkaran'ı canlandıran Mehmet Aslantuğ, “Fikret, ailesine ve sevdiklerine dair etrafta görebildiğimiz, korumacı, kollayan ama kendi kuralları konusunda da esnemeyen ve gerektiğinde gri alanları kristalize olan bir adam” dedi.

Aslantuğ'un canlandırdığı Fikret karakteri; köklü bir aileden gelen, başarılı bir iş insanı olarak izleyici karşısına çıkacak.