Başrolde Zihni Göktay. Alkışlarla geçen bir ömür

Haldun Dormen'in yönetmenliğini üstlendiği Lüküs Hayat'ta Rıza karakterine hayat veren, Suna Pekuysal ve Sezai Altekin'le başrolleri paylaşan Zihni Göktay, projenin 28 yıl boyunca hiç değişmeyen tek oyuncusu oldu.

Annesinin vefat ettiği gün ve kızının doğduğu gün bile Lüküs Hayat için sahneye çıktığını söyleyen Zihni Göktay, 2017'de katıldığı bir programda Lüküs Hayat'taki repliklerini hiç unutmadığını ifade ederek "Şişli'de bir apartıman, yoksa eğer halin yaman. Nikel-kubik mobilyalar, Duvarda yağlı boyalar..." diye söylemeye başlamıştı.

Göktay, son röportajlarından birinde söylediği “28 yıl Lüküs Hayat oynadım ama hiç lüks bir hayat sürmedim" sözleriyle de gündem olmuştu.