Başrolde Zihni Göktay. Alkışlarla geçen bir ömür
07.07.2026 08:05
Usta oyuncu Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. 50 yılı aşkın kariyeriyle Türk tiyatrosunda iz bırakan usta isim birçok rolüyle hafızalarda yer etti.
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl evi kentsel dönüşümü girdiği için huzurevine yerleşen Zihni Göktay, 6 Temmuz'da aramızdan ayrıldı.
Yarım asrı aşan sanat yaşamı boyunca Lüküs Hayat, Cibali Karakolu ve daha nice unutulmaz oyunda hayat verdiği karakterlerle hafızalara kazınan usta isim, Türk tiyatrosunda silinmeyecek izler bıraktı. İşte Göktay'ın unutulmayacak rolleri...
LÜKÜS HAYAT
Haldun Dormen'in yönetmenliğini üstlendiği Lüküs Hayat'ta Rıza karakterine hayat veren, Suna Pekuysal ve Sezai Altekin'le başrolleri paylaşan Zihni Göktay, projenin 28 yıl boyunca hiç değişmeyen tek oyuncusu oldu.
Annesinin vefat ettiği gün ve kızının doğduğu gün bile Lüküs Hayat için sahneye çıktığını söyleyen Zihni Göktay, 2017'de katıldığı bir programda Lüküs Hayat'taki repliklerini hiç unutmadığını ifade ederek "Şişli'de bir apartıman, yoksa eğer halin yaman. Nikel-kubik mobilyalar, Duvarda yağlı boyalar..." diye söylemeye başlamıştı.
Göktay, son röportajlarından birinde söylediği “28 yıl Lüküs Hayat oynadım ama hiç lüks bir hayat sürmedim" sözleriyle de gündem olmuştu.
CİBALİ KARAKOLU
Zihni Göktay; Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından “Cibali Karakolu” adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini devam ettirdi.
Altı sene boyunca bu rolle seyirci karşısına çıkan Göktay, bir röportajında Cibali Karakolu'nu ilk olarak 11 yaşında izlediğini söylemişti.
CENNET MAHALLESİ
Başrollerini Melek Baykal, Müjdat Gezen, Çağla Şıkel ve Alişan'ın paylaştığı Cennet Mahallesi dizisine sonradan dahil olan Zihni Göktay, mahalleye Almanya'dan gelen Ethem karakterine hayat vererek büyük beğeni topladı.
HİSSE-İ ŞAYİA
Ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın kavgalarını anlatan Hisse-i Şayia adlı oyunda rol alan Zihni Göktay, kendisi gibi oyuncu olan kızı Zeynep Göktay Dilbaz ile bu oyunda kariyerinde ilk kez aynı sahneyi paylaştı.
CİHAT TAMER VE ZİHNİ GÖKTAY İLE BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Son olarak meslektaşı Cihat Tamer ile "Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı oyunla sahnelere çıkan Zihni Göktay, geçtiğimiz yıl kalça kemiğini kırınca oyundan ayrılmak zorunda kalmıştı.
TİYATROYA ADANAN BİR ÖMÜR
1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen usta sanatçı, Pertevniyal Lisesi'nde okudu. Lise yıllarından tiyatroyal ilgilenmeye başlayan Göktay, ilk olarak Milli Türk Talebe Birliğinde Gogol'un Müfettişi adlı oyunda rol aldı. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çeviren Göktay, Ankara Meydan Sahnesi'nde çalıştı.
Kariyerindeki en önemli kararı 1973'te veren Göktay, artık İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçısıydı. Babanın Gorilleri, On İki Öfkeli Adam, Figaro'nun Düğünü gibi oyunca rol aldı. Bir yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te “Lüküs Hayat” sahnelendi. Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan “Lüküs Hayat” çok sevildi.
Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi.
Sunal ve Göktay 1976'da “Meraklı Köfteci”, “Tosun Paşa” ve “Atla Gel Şaban" filmlerinde birlikte rol aldı.
1978'de Sevinç hanım ile evlendi. Zeynep ve Ömer adında 2 evlat sahibi oldu. Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyona itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler, Yazlıkçılar, Ulan İstanbul gibi onlarca dizide rol aldı. Daha sonra 7 Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz gibi filmlerde de boy gösterdi.
Ne tiyatro sahnesinden ne sinemadan ne de seslendirme yapmaktan vazgeçen Göktay, ilerleyen yaşına rağmen o sahneden inmedi. Usta oyuncu sonra olarak “Cihat Tamer ve Zihni Göktay ile Bir Varmış Bir Yokmuş” ve “Gidiş Dönüş Moskova” adlı oyunlarla izleyici karşısına çıktı.