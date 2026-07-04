Başta hepsi askerler için üretilmişti. İşte hayatımıza NATO'yla giren icatlar

Askeri teknolojinin sivil hayata armağan ettiği en yaygın ve şaşırtıcı icatlardan biri de hemen hemen herkesin kullandığı mikrodalga fırınlar oldu. Bu teknolojinin kalbinde, İkinci Dünya Savaşı'nda düşman uçaklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen askeri radar sistemlerinin en kritik parçası, yani "magnetron" adı verilen vakum tüpü yer alıyordu.

Teknolojinin ev mutfaklarına giren bir sivil devrime dönüşmesi ise tamamen bir tesadüfle gerçekleşti. 1945 yılında, Radar denemeleri yaparken cebindeki çikolatanın eridiğini fark eden bir mühendis olmasa belki de bu cihazlar hiç var olmayacaktı.

İlk başlarda bir buzdolabı büyüklüğünde ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında olan bu askeri radar mirası, yıllar içinde küçülerek modern dünyanın en büyük sivil kolaylıklarından biri haline geldi.