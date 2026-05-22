Bayhan Survivor'da neler yaşadı? "Benim için tatil gibiydi"
22.05.2026 11:23
Geçtiğimiz haftalarda yaşadığı kaza sonrası Survivor'a veda etmek zorunda kalan Bayhan, Türkiye'ye döndü. Ünlü şarkıcı, adada yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Survivor 2026'ya damga vuran yarışmacılardan biri olan Bayhan Gürhan, birkaç hafta önce parkurda bir kaza yaşamıştı. Oyun sırasında sert bir şekilde düşen ve burnunu çarpan Bayhan, hastaneye kaldırılmıştı. Bunun ardından adada da kanlar içinde kalan Bayhan, aşırı kan kaybı yaşadığı için gözlem altına alınmıştı.
Olay gecesinin sabahında da bir operasyon geçiren Bayhan, sağlık durumu risk taşıdığı için yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı.
Adadan “Survivor 2026 benim için bitti. Doğru yerde doğru zamanda veda ediyorum” sözleriyle ayrılan Bayhan, birkaç gün önce Türkiye'ye döndü. Gel Konuşalım'a bağlanan ünlü şarkıcı, Survivor'da yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
"SURVIVOR'DA EN AZ 15 KİLO VERDİM"
Survivor'da en az 15 kilo verdiğini ifade eden Bayhan Gürhan, “Parkurlarda hızlanmaya başlamıştım ama bir kaza yaşadım bu sebeple veda ettim” dedi ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtti.
Survivor'da yaşadıklarını anlatan Bayhan, “Survivor benim için tatil gibiydi. Uzun süredir denize girememiştim, o fırsatı buldum. Benim özel hayatım zaten Survivor'dı, orada da yaşamak istedim dedi.
"UMARIM GERÇEK BAYHAN'I GÖSTEREBİLMİŞİMDİR"
46 yaşındaki Bayhan, "Survivor deneyimi için Ne açlık, ne şartların farklılığı beni zorlamadı sadece iletişimsizlik ve zaman zaman parkurlar beni zorladı. Umarım izleyicilere gerçek Bayhan'ı gösterebilmişimdir" ifadelerini kullandı.
Mert Nobre ve Ramazan Sarı'yı şampiyon adayı olarak gösteren Bayhan, Survivor'da yarıştığı sırada en çok köpeği Django'yu özlediğini belirtti.
“ADADA MARŞ YAZDIM”
Adada Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım için marş hazırladığını ifade eden Bayhan, marşı büyük oranda tamamladığını belirtti. Ünlü isim, “Hazırız Türkiye” cümlesinin geçtiği marşı yayınlayıp yayınlamamak konusunda henüz karar vermediğini söyledi.