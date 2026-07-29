"Bedava veriyorum desem yine istemiyorlar" Hasan amca 55 yılını bu işe verdi, şimdi çalışan bulamıyor

Lastik tamirciliğine ihtiyaç olduğunu ancak gençlerin istemediğini belirten Usta, "Ben burada sadece lastik tamiratı yaparım, başka da bir iş yapamam. Gençlere örnek olmak istiyorum ama onlara ‘burada çalışın, bedava veriyorum' desem almıyorlar. Ellerinde parke taşı gibi telefon, modaya uymuşlar, marka giyinmek istiyorlar. Benim tulumum 200 lira. Ben bu meslekten zevk alarak çalıştım. Çırak yetişmiyor, ücretsiz versem yine istemiyorlar. Bunu kirli bir iş diye istemiyorlar ama burada su var, lastiği tamir et bu kadar" diye konuştu.