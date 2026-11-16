"Bekar Gezelim" şarkısıyla tanınmışlardı. Ali Abacı'dan acı haber

"Bekar Gezelim" şarkısıyla dönemine damga vuran Grup Laçin’ den acı haber geldi. Haberi, grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu.

“MEKANI CENNET OLSUN, ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Dalcı açıklamasında şunları söyledi: Usta müzisyen, yorumcu ve bir dönem Grup Laçin’in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı’yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz."

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Abacı bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.