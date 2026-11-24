Harper's Bazaar dergisine röportaj veren Bella Hadid , Victoria's Secret defilesi öncesi nefes almakta zorlandığını ilk kez anlattı.

“Bende postural ortostatik taşikardi sendromu (kan akışını etkileyen ve sizi baygın ve baş dönmesi hissettiren nörolojik bir durum), adet öncesi disforik bozukluk, endometriozis (çikolata kisti) var. Ayrıca Lyme hastalığım ve vücudumu çok derinden etkileyen başka sorunlar da var” diyen Hadid defile öncesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Açılış kıyafetimle podyuma çıkmadan hemen önce esnemeye gittim ve tüm köprücük kemiğim tamamen… Ne olduğunu bile bilmiyorum. Akciğerlerim neredeyse çöküyordu, nefes alamıyordum, sonra birden “Beş, dört…” diye bir ses geldi."