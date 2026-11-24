Bella Hadid'den Victoria's Secret itirafı. "Defile öncesi nefes alamadım"
24.11.2026 12:24
Bu yılki Victoria's Secret defilesinin açılışını yapan Bella Hadid, bir dergiye verdiği röportajda defileden hemen önce yaşadığı sağlık sorununu ve mücadele ettiği hastalıkları açıkladı.
Podyumların aranan yüzlerinden, dünyaca ünlü model Bella Hadid, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. 2026 Victoria's Secret defilesinde boy gösteren isimlerden biri oldu.
Defilenin bahar temalı ilk bölümünde parlak yeşil kombini ve çiçeklerle bezeli kanatlarıyla dikkat çeken 30 yaşındaki Hadid, şovun açılışı yaptı.
"NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM"
Harper's Bazaar dergisine röportaj veren Bella Hadid, Victoria's Secret defilesi öncesi nefes almakta zorlandığını ilk kez anlattı.
“Bende postural ortostatik taşikardi sendromu (kan akışını etkileyen ve sizi baygın ve baş dönmesi hissettiren nörolojik bir durum), adet öncesi disforik bozukluk, endometriozis (çikolata kisti) var. Ayrıca Lyme hastalığım ve vücudumu çok derinden etkileyen başka sorunlar da var” diyen Hadid defile öncesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
“Açılış kıyafetimle podyuma çıkmadan hemen önce esnemeye gittim ve tüm köprücük kemiğim tamamen… Ne olduğunu bile bilmiyorum. Akciğerlerim neredeyse çöküyordu, nefes alamıyordum, sonra birden “Beş, dört…” diye bir ses geldi."
"VÜCUDUMUN BU SORUNLARI KALDIRAMIYOR"
Vücudunun çok iyi hissettiği anlarda ya da en kötü anlarında aniden çöküntüye uğradığını belirten Hadid, “Belki de vücudumun tüm bu sorunları kaldıramadığını fark etmem gerekiyor” dedi.
“Çünkü nasıl yürümem gerektiğini biliyorum. Ama baskı çok fazla; hepimizin kendi güvensizlikleri var" diyen Bella Hadid, "Bazen vücudum beynimle bağlantı kuramıyor. Beynim bunu yapmak istiyor, vücudum ise ‘Hayır, bugün bunu yapamayız’ diyor. Ben de ‘Tamam, harika. O zaman başka bir yol bulalım’ diyorum. Ama sanırım insanlar yorgunluk ve vücut ağrılarıyla ne kadar mücadele ettiğimi anlamıyorlar, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
BİR YIL BOYUNCA HER İŞİ REDDETMİŞTİ
Öte yandan 2013 yılında teşhis edilen Lyme hastalığı ile uzun yıllardır mücadele eden Bella Hadid, zaman zaman bu rahatsızlık sebebiyle zor günler geçiriyor.
Hatta bir dönem kariyerine de ara veren Hadid, o süreci “Bir yıl boyunca her işi reddetmek zorunda kaldım. Bu yüzden ağladım. Çok duygusaldım çünkü kendinizi harcanabilir hissediyorsunuz” diye anlatmıştı.