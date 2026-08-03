Bennu Gerede hakkında ''müstehcenlik'' soruşturması

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971’de İstanbul’da doğdu. Yönetmen ve senarist Canan Gerede ile doktor Selçuk Gerede’nin kızı olan Gerede, çocukluk yıllarının önemli bölümünü New York’ta geçirdi. New York’taki Parsons School of Design’da fotoğrafçılık eğitimi alan Gerede, Türkiye’ye döndükten sonra profesyonel fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Moda ve portre fotoğrafçılığının yanı sıra oyunculuk ve modellik de yaptı. Gerede, 2010 yılında “Teslimiyet” adlı ilk kişisel sergisini açtı. Televizyon izleyicileri tarafından ise 2013 yılında katıldığı “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski büyükelçi ve milletvekili Hüsrev Gerede’nin torunu olan Bennu Gerede, 54 yaşında.