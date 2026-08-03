Bennu Gerede hakkında ''müstehcenlik'' soruşturması
03.08.2026 21:26
Oyuncu Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle “müstehcenlik” suçundan soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı verildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski model Bennu Gerede’nin bir YouTube programındaki açıklamalarını incelemeye aldı.
Savcılıkü Türk Ceza Kanunu’nun “müstehcenlik” suçunu düzenleyen 226’ncı maddesi kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi. Gerede hakkında gözaltı kararı da verildi.
Gerede, katıldığı programda boynunda taşıdığı kolyenin taşınabilir bir yetişkin ürünü olduğunu söylemiş, ürünün kullanımına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından savcılığın resen harekete geçtiği belirtildi.
BENNU GEREDE KİMDİR?
Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971’de İstanbul’da doğdu. Yönetmen ve senarist Canan Gerede ile doktor Selçuk Gerede’nin kızı olan Gerede, çocukluk yıllarının önemli bölümünü New York’ta geçirdi. New York’taki Parsons School of Design’da fotoğrafçılık eğitimi alan Gerede, Türkiye’ye döndükten sonra profesyonel fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Moda ve portre fotoğrafçılığının yanı sıra oyunculuk ve modellik de yaptı. Gerede, 2010 yılında “Teslimiyet” adlı ilk kişisel sergisini açtı. Televizyon izleyicileri tarafından ise 2013 yılında katıldığı “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski büyükelçi ve milletvekili Hüsrev Gerede’nin torunu olan Bennu Gerede, 54 yaşında.