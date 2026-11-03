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Berdan Mardini ile Dilara Talay boşandı

03.11.2026 16:06

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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Şarkıcı Berdan Mardini, 2025 yılında nikah masasına oturduğu öğretmen eşi Dilara Talay'dan boşandı.

Berdan Mardini ile Dilara Talay boşandı
NTV

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Berdan Mardini, bir süredir aşk yaşadığı Dilara Talay ile Nisan 2025'te evlenmişti. 

 

Mardini ile kendisinden 15 yaş küçük Talay, Başakşehir'de sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu

Berdan Mardini ile Dilara Talay boşandı 1
Sosyal Medya

Daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Dilara Talay-Berdan Mardini çifti yollarını ayırdı.

 

Mardini ve Talay'ın sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Çift, Silivri Adliyesi’nde tek celsede evliliklerini sonlandırdı. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Berdan Mardini ile Dilara Talay boşandı 2
Sosyal Medya

Öte yandan şarkıcı Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı. Mardini ve Yelliler'in Ezmira ve Miran adında iki çocuğu var.