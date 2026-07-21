Berfu Yenenler'den üzen haber. "Hamileliğim son buldu"
21.07.2026 13:20
Bir süredir gözlerden uzak olan ve bebek beklediği iddia edilen Berfu Yenenler'den üzen haber geldi. Yenenler, dün 12 haftalık hamileliğinin sona erdiğini duyurdu.
Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yenenler ile oyuncu ve sunucu Eser Yenenler, 2019 yılında dünyaevine girdi. Kuzey ve Mete adında iki oğulları olan ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.
"ZOR ÇOK GEÇEN VE KOMPLİKASYONLARLA BAŞA ÇIKTIĞIMIZ 12 HAFTA..."
Son dönemde sessizliğe bürünen ve üçüncü kez anne olmaya hazırlandığı iddia edilen Berfu Yenenler'den üzen haber geldi. Yenenler hamile olduğunu ancak dün bebeğini kaybettiğini duyurdu.
Yaptığı yazılı açıklamada bir süredir hamilelik sebebiyle gözlerden uzak olduğunu söyleyen Berfu Yenenler, “Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu” dedi.
"KUZEY VE METE OLAYLARDAN HABERSİZ"
Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Yenenler, “Çok şükür ben sağlıklıyım, hepimiz iyiyiz. Kuzey ve Mete olaylardan habersiz ve keyifleri yerinde. En kısa zamanda daha güzel, sağlıklı ve mutlu günlerde kavuşuruz. Desteğiniz çok kıymetli teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.