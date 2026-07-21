Berfu Yenenler'den üzen haber. "Hamileliğim son buldu"

Son dönemde sessizliğe bürünen ve üçüncü kez anne olmaya hazırlandığı iddia edilen Berfu Yenenler'den üzen haber geldi. Yenenler hamile olduğunu ancak dün bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada bir süredir hamilelik sebebiyle gözlerden uzak olduğunu söyleyen Berfu Yenenler, “Hamileydim fakat çok zor geçen ve komplikasyonlarla başa çıkmaya çalıştığımız 12 haftanın sonunda dün hamileliğim son buldu” dedi.