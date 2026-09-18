Bergama'nın efsane kahvaltıcısı. Eşref Amca dükkanını kapatıyor mu?
18.09.2026 16:02
İzmir’in Bergama ilçesinde senelerdir kahvaltı dükkanı işleten 96 yaşındaki Eşref Taşkın'ın dükkanını kapatma kararı aldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
İzmir Bergama'da doğup büyüyen Eşref Taşkın, dedesinin ve babasının yoğurtçuluk ve sütçülük mesleğini devralan Eşref Amca, 14 yaşından beri emek verdiği dükkanını kapatacağı iddiasıyla gündem oldu. Yıllar içinde dükkanı kahvaltı salonuna çeviren ve azmiyle bilinen Eşref Taşkın, erken saatlerde dükkanını açmasıyla tanınıyor.
UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI
İlerleyen yaşına rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Eşref Amca, daha önceki röportajlarında rüyasında bile çalıştığını söylerken, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını da “içini ferah tutmak, küçük şeylerden mutlu olmak ve stresten uzak durmak” diye özetlemişti.
BERGAMA'NIN SİMGE DÜKKANLARINDAN
Bergama'nın simge dükkanlarından biri haline gelen ve birçok ünlünün de ziyaret ettiği Eşref Amca'nın dükkanını kapatacağına dair iddia ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandı.
Eşref Taşkın'ın kahvaltı salonunu ne zaman kapatacağına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmazken, bu kararın nedeni de açıklanmadı.
Kore Savaşı'na katılan ve vatani görevini yerine getirdikten sonra Bergama'ya dönerek çalışmaya başlayan Eşref Taşkın, kahvaltıda misafirlerine; Bergama tulumu,zeytin, bal-kaymak, yumurta, çıtır ekmek ve ballı süt sunuyordu.