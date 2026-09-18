Bergama'nın efsane kahvaltıcısı. Eşref Amca dükkanını kapatıyor mu?

Bergama'nın simge dükkanlarından biri haline gelen ve birçok ünlünün de ziyaret ettiği Eşref Amca'nın dükkanını kapatacağına dair iddia ilçe halkı tarafından üzüntüyle karşılandı.

Eşref Taşkın'ın kahvaltı salonunu ne zaman kapatacağına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmazken, bu kararın nedeni de açıklanmadı.