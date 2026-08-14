Bergen'siz geçen 37 sene. Kabri başında anıldı

Bergen’in hayranlarından Emrah Aksu, 1985 yılından bu yana sanatçıyı takip ettiğini belirterek, 37 yıldır yılda iki kez mezarını ziyaret ettiğini söyledi. Aksu, Bergen’in yalnızca başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda mütevazı, cana yakın ve yardımsever bir insan olduğunu ifade etti.

Bergen ile tanışma fırsatı bulduğunu ve sanatçının kendisine büyük bir iyilik yaptığını anlatan Aksu, duygusal anlar yaşadı.