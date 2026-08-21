Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu da var. İşte yıllar sonra aynı projede buluşan ünlüler

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de 2013-2014 yılları arasında "Çalışkuşu" dizisinde birlikte rol almıştı. İkili, 2015'te de “Aşk Sana Benzer” filminde kamera karşısına geçmişti.

Set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Evcen ile Özçivit, 2017'de de evlendi. Mutlulukları süren çiftin Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor.