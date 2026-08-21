Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu da var. İşte yıllar sonra aynı projede buluşan ünlüler
21.08.2026 10:51
Son Güncelleme: 21.08.2026 10:52
Bergüzar Korel'in Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olduğu A.B.İ dizisinin kadrosuna dahil olduğu haberleri sonrası yıllar sonra aynı projede buluşan oyuncular akıllara geldi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel'in yeni projesi belli oldu. Oyuncunun Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde olduğu “A.B.İ” adlı dizinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi. Seneler önce Karadayı dizisinde partner olan ikilinin 14 yıl sonra birlikte kamera karşısına geçecek olması hayranlarını heyecanlandırdı.
Çıkan haberlerin ardından seneler sonra yeniden aynı projede buluşan oyuncular merak konusu oldu. İşte başka projelerde yeniden partner olan ünlüler…
BEREN SAAT-KIVANÇ TATLITUĞ
2008'de başlayan ve 2010'da sona eren "Aşk-ı Memnu" dizisiyle milyonları kendilerine hayran bırakan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 13 yıl sonra "İstanbul İçin Son Çağrı" adlı filmde kamere karşısına geçmişti.
MERYEM UZERLİ- HALİT ERGENÇ
2011-2014 yılları arasında yayınlanan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Kanuni Sultan Süleymen ve Hürrem Sultan olarak kamera karşısına geçen Halit Ergenç ile Meryem Uzerli de tam 15 yıl sonra “İmroz'da Bahar” adlı film projesinde buluştu.
Öte yandan Halit Ergenç, 2009 yılında dünyaevine girdiği Bergüzar Korel ile ilk olarak “Binbir Gece”de kamera karşısına geçmiş, oyuncu çift seneler sonra da “Vatanım Sensin” dizisinde partner olmuştu.
NURGÜL YEŞİLÇAY-ÖZCAN DENİZ
Türk televizyonlarına damga vuran projelerden olan “Asmalı Konak”ın Bahar'ı ve Seymen'i Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz de yıllar sonra Deniz’in senaryosunu yazdığı ve yönettiği “İkinci Şans” filminde buluşmuştu.
FAHRİYE EVCEN-BURAK ÖZÇİVİT
Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de 2013-2014 yılları arasında "Çalışkuşu" dizisinde birlikte rol almıştı. İkili, 2015'te de “Aşk Sana Benzer” filminde kamera karşısına geçmişti.
Set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Evcen ile Özçivit, 2017'de de evlendi. Mutlulukları süren çiftin Karan ve Kerem adında iki oğlu bulunuyor.