Bergüzar Korel videoya çekti. Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığı

Eşi Halit Ergenç'in dışarı çıkmadan önce üç farklı termos hazırladığını ve birinde buzlu su, birinde soğuk kahve diğerinde ise sıcak kahve taşıdığını videoya çekti.

Bergüzar Korel, çektiği videoyu “Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz” notuyla paylaştı., Videoda Korel'in eşine “Bunları dışarıda gittiğimiz yerde içsen evden taşımasan?” diye sorması ve Ergenç'in de “Hoşuma gidiyor, çünkü kendimi iyi hissediyorum” demesi dikkat çekti.