Bergüzar Korel videoya çekti. Halit Ergenç'in bilinmeyen alışkanlığı
17.07.2026 14:20
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Bergüzar Korel, bu kez kendisi gibi oyuncu eşi Halit Ergenç'in dışarı çıkarken yaptığı hazırlığı gözler önüne serdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Bergüzar Korel, son dönemde verdiği 25 kilo ve sahne performansıyla gündemden düşmüyor. Bir süredir ailesiyle tatilde olan oyuncu, eşi Halit Ergenç'in günlük yaşamından bir kesiti paylaştı.
ÜÇ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Binbir Gece dizisinin setindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen ve 2009 yılından beri mutlu evlilikleri süren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Ali, Han, Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.
Şimdilerde ailece Fethiye'de olan ünlü çiftten Bergüzar Korel, son olarak Kral Kaybederse dizisinde başrol oynayan eşi Halit Ergenç'in bilinmeyen bir özelliğini takipçileriyle paylaştı.
Eşi Halit Ergenç'in dışarı çıkmadan önce üç farklı termos hazırladığını ve birinde buzlu su, birinde soğuk kahve diğerinde ise sıcak kahve taşıdığını videoya çekti.
Bergüzar Korel, çektiği videoyu “Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz” notuyla paylaştı., Videoda Korel'in eşine “Bunları dışarıda gittiğimiz yerde içsen evden taşımasan?” diye sorması ve Ergenç'in de “Hoşuma gidiyor, çünkü kendimi iyi hissediyorum” demesi dikkat çekti.