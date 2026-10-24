Beyazıt Öztürk'ten yıllar sonra Organize İşler itirafı. Ünlülerin kaçırdığı unutulmaz roller

Beyazıt Öztürk, yıllar önce Yılmaz Erdoğan'ın kendisine Organize İşler filminde rol almasını teklif ettiğini itiraf etti. Sunucu o dönem yaşananları şöyle anlattı:

“Organize İşler'in ilk filmi yapılırken sevgili Yılmaz, Süpermen rolünü bana getirmişti. 'Beyazıt, bu rolü sen oynar mısın?' diye sormuştu. Ben de 'Yılmazcığım, acayip kaliteli bir kadro var. Ben şimdi gelip oyunu bozmayayım' demiştim. O yüzden filmde yer almamıştım.”

Bu kararından sonradan çok pişman olduğunu da söyleyen Öztürk, “Bu kast işi gerçekten kısmete bağlı. Tolga mükemmel oldu” dedi.