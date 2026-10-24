Beyazıt Öztürk'ten yıllar sonra Organize İşler itirafı. Ünlülerin kaçırdığı unutulmaz roller
24.10.2026 14:39
Beyazıt Öztürk yıllar sonra Organize İşler itirafıyla gündem oldu. Öztürk, serinin ilk filmindeki rollerden biri için teklif aldığını ve kabul etmediği için pişman olduğunu ilk kez açıkladı.
Beyazıt Öztürk, Yılmaz Erdoğan imzalı “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinin oyuncularıyla Organize Sohbetler: Beyaz Özel programında bir araya geldi. YouTube'da yayınlanan programa Öztürk'ün itirafı damga vurdu.
Öztürk'ün Organize İşler filmindeki bir rolün kendisine teklif edildiğini ilk kez açıklaması sonrası, bu durumu yaşadığını itiraf eden ünlü isimler akıllara geldi.
BEYAZIT ÖZTÜRK
Beyazıt Öztürk, yıllar önce Yılmaz Erdoğan'ın kendisine Organize İşler filminde rol almasını teklif ettiğini itiraf etti. Sunucu o dönem yaşananları şöyle anlattı:
“Organize İşler'in ilk filmi yapılırken sevgili Yılmaz, Süpermen rolünü bana getirmişti. 'Beyazıt, bu rolü sen oynar mısın?' diye sormuştu. Ben de 'Yılmazcığım, acayip kaliteli bir kadro var. Ben şimdi gelip oyunu bozmayayım' demiştim. O yüzden filmde yer almamıştım.”
Bu kararından sonradan çok pişman olduğunu da söyleyen Öztürk, “Bu kast işi gerçekten kısmete bağlı. Tolga mükemmel oldu” dedi.
BENGÜ
Şarkıcı Bengü de İbrahim Selim'in YouTube programında neredeyse Doktorlar dizisinde oynayacağını ilk kez anlattı.
“Doktorlar'da neredeyse ben oynayacaktım biliyor musun?” diye yaşananları anlatan Bengü, o yıllarda dizinin seçmelerine girdiğini ancak rolün kendisine uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.
Yasemin Ergene'nin oynadığı Ela karakteri için görüşen Bengü, yapamayacağını söylediğini anlattı ve “Yasemin muhteşem oynadı” dedi.
O dönem dizi için “Ağla Kalbim” adlı şarkıyı seslendiren Bengü, “Ben dedim ki ben yapamam. Bari şarkıyı söyleyeyim dedim” şeklinde konuştu.
OZAN GÜVEN
Oyuncu Ozan Güven de Türk televizyonuna damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Behlül rolünün ilk kendisine teklif edildiğini açıklamıştı.
Rolü geri çevirdiğini söyleyen Güven, bu kararının sebebini de “O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi ‘Canım Ailem’ dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu” diye anlatmıştı.
CEYDA DÜVENCİ
Oyuncu Ceyda Düvenci de birkaç yıl önce Yalı Çapkını itirafıyla adından söz ettirmişti. Dizide Gülçin Santırcıoğlu'nun canlandırdığı İfakat rolünün önce kendisine teklif edildiğini açıklayan Düvenci, rolü kabul edemediğini ancak daha sonra da Santırcıoğlu'na gittiğini görünce çok mutlu olduğunu ifade etmişti.