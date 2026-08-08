Biberonla besliyor, yanından ayırmıyor. "Torunlarımdan bile başka"

Kuzusunu büyütürken yaşadığı duyguları anlatan Türkmen Pişkin, “Boncuk buraya doğar doğmaz geldi. Sevdim, besledim, yıkadım ve bugüne getirdim. Bana çok alıştı. Şimdi bir yere gideceğim zaman arabaya bindiğimde hemen gelip yanıma oturuyor. Pikniğe gidiyoruz, oralarda dolaşıyor. Dönerken oyun olsun diye arabaya almadığımız zaman yerinde duramıyor, gelmek istiyor” dedi.

Daha önce de kuzusu olduğunu ve büyüyünce kimseye veremediği için çok zoruna gitse de kesmek zorunda kaldıklarını söyleyen Pişkin, “Sabah süt içme saati gelince sesler çıkarıyor, sütünü içiriyorum. Hava aydınlanana kadar beraber uyuyoruz. Saat 6-7 gibi kalkıp bostana gideriz. Sütünü yanıma alırım, otlamayı bilmediği için sütünü veririm. Daha yeni yeni farklı yiyecekler vermeye başladık” diye konuştu.

“Torunlarımdan ve başka insanlardan biraz uzak tutmaya çalışıyorum çünkü severken zarar verebilirler” diyen Pişkin, "Bu yüzden evden çok çıkarmıyorum. Onu çok seviyorum. Bunun yeri çok başka. Diğer hayvanları da seviyoruz ama bu bambaşka. Ailemizden birisi gibi oldu. Bizimle dolaşır, masadan düşen kırıntıları yer. Torunlarımı da seviyorum fakat bunun sevgisi çok başka" ifadelerini kullandı.