Biletler 12 dakikada tükenmişti. Şebnem Ferah'ın ikinci konser tarihi açıklandı
07.05.2026 15:09
Şebnem Ferah'ın İstanbul'da vereceği konserin biletleri dakikalar içinde tükenmişti. Bilet alamayan hayranlar için müjdeli haber geldi. Ferah, bir konser daha verecek.
“Mayın Tarlası”, “Deli Kızım Uyan”, “Yağmurlar”, “İki Yabancı” gibi şarkılarıyla tanınan Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor. 3 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak ünlü ismin konserinin biletleri, satışa çıktıktan sonra 12 dakikada tükendi.
Şebnem Ferah'ın geri dönüşü hayranlarını heyecanlandırırken; konser biletlerinin satıldığı sitelerde yığılma olmaması adına sıra numarası verildi. Yüz binlerce kişi dakikalarca sırada beklemesine rağmen Ferah'ın yıllar sonraki ilk konserine bilet alamadı.
Genel biletlerin 2 bin 500 TL'den başladığı sahne önünün 3 bin 600 TL olduğu konserin biletleri yoğun ilgi sonrası dakikalar içinde tamamen tükendi.
İKİNCİ KONSER MÜJDESİ
Yoğun ilgi üzerine Şebnem Ferah hayranlarına müjdeli haber geldi. Ünlü ismin ikinci konser tarihi de açıklandı. Ferah, 27 Haziran'da da hayranlarıyla sevilen şarkılarını seslendirmek üzere Küçükçiftlik Park'ta olacak. 54 yaşındaki ünlü ismin ikinci konserinin biletleri 8 Mayıs 2026'da satışa çıkacak.
"BULUŞANA KADAR GÜN SAYIYOR OLACAĞIM"
Öte yandan Şebnem Ferah, 6 yıl sonraki ilk konserinin duyurusunu sosyal medyadan yapmış ve heyecanını "Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere" sözleriyle paylaşmıştı.