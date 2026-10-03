Biletler haftalar önce tükendi: CSO’dan 200. yıla görkemli başlangıç

CSO Müzik Direktörü Cemi’i Can Deliorman’ın yönettiği konserin solisti, Özbek piyanist Behzod Abduraimov oldu. Uluslararası konser sahnelerinin önde gelen isimleri arasında gösterilen sanatçı, Çaykovski’nin romantik piyano repertuvarında özel bir yere sahip olan Si bemol minör 1 No’lu Piyano Konçertosu’nu seslendirdi.

Chicago Senfoni, Amsterdam Concertgebouw ve New York Filarmoni gibi dünyaca tanınan orkestralarla sahne alan Abduraimov, daha önce albüm kaydını da yaptığı eseri bu kez Ankara’da CSO eşliğinde dinleyicilerle buluşturdu.