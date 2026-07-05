Bin yıldır ayakta. "Dünya Mirası olmayı hak ediyor"

Kars'ta son verilere göre yaklaşık 810 tescilli kültür varlığının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kop, buna rağmen Kars Kalesi'nin ne UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde ne de UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer almadığını vurguladı.

Kars Kalesi'nin yalnızca filmlere ve belgesellere konu olacak bir yapı olmadığını belirten Prof. Dr. Yaşar Kop, “Bu ihtişamını bin yıldır koruyan Kars Kalesi'nin artık UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alması gerekiyor” dedi.

Böyle bir yerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Kop, “İhtişamını, muazzamlığını koruyan bu kalenin sadece Türk sinemalarında yer almaması, UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde de yer alması bizler açısından Karslılar açısından, bilim adamları açısından, tarihçiler açısından çok elzemdir” diye konuştu.