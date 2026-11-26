Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde park halindeki araçların camları buz tuttu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buzları temizlemek için uğraştı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını çalıştırarak camlardaki buzların çözülmesini bekledi.

Soğuk hava dere ve akarsuları da etkiledi. Bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar meydana gelirken, Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.