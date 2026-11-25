Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu:

"Kuşadası’ndaki Akdeniz foku için en önemli tehditlerden biri habitat tahribatıdır. Bu nedenle fokun beslenme ve yaşam alanlarını oluşturan kıyıların korunması, bu alanlara müdahale edilmemesi ve doğal yapılarının bozulmadan bırakılması büyük önem taşıyor. Ancak son yıllarda, başta Akdeniz foku olmak üzere yaklaşık 400 bitki türünün tespit edildiği, çok sayıda kuş ve memeli türüne ev sahipliği yapan Kemerönü mevkiindeki doğal alanlarda meydana gelen yapılaşmalar ciddi tahribatlara neden olmuştur. Yapılaşma baskısı altında kalan bu alanların çevresindeki doğal dokunun, yeşil alanların ve kıyısal peyzajın bütünlüğü korunmalı; bölge, özel koruma statüsüyle güvence altına alınmalıdır. Her ne kadar bazı bölümleri tahribata uğramış olsa da büyük ölçüde doğallığını koruyan Kemerönü, Kuşadası’nda yapılaşmadan korunması gereken en önemli hassas kayalık kıyı habitatlarından biridir.