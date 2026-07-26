Bir kentte tek. 59 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor

Aracın 12 yıldır kendilerinde olduğunu belirten Furkan Taşdemir, "Bu aracı komple kendimiz restorasyon yaptık. Dış boyasından iç döşemesine kadar hepsinde emeğimiz var. Bu aracımız, 1967 model Mercedes kırlangıç diye geçiyor. 2022 yılında dış aksamlarını komple Hatay'da yaptırdık. O zamanın parasıyla 100 bin lira gibi bir para harcadık. Dış aksamı bittikten sonra Elazığ'a getirdik. Burada döşemelerini tavanını ve koltuklarını yaptırdık. Ortalama, 200 bin lira civarında para harcadık. Kapının önünde milyonluk araçlarımız var ama biz buna kıyamıyoruz. Bu aracı sadece özel günlerde dışarı çıkartıyoruz. Onun dışında içeride muhafaza ediyoruz. Her sabah dükkan açıldıktan sonra aracın tozu alınarak silinir. Bunu sadece ayda birkaç defa dışarı çıkartıyoruz. Vatandaşların araca ilgisi ve talebi çok fazla. Burada gezen müşteriler ve vatandaşlar gelip araca bakıyorlar. Aracımız ilgi odağı olmasına rağmen satmıyoruz. Aracımız Elazığ'da tek, Türkiye'de bu araçtan var fakat Elazığ'da yok. Klasik araç hastalığımız var. Bunun gibi birkaç tane daha aracımız var. Onları da kapalı garajda muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.