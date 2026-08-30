Bir oturuşta 1 kilo bal yedi. Yermedi, ''Daha yok mu'' dedi
30.08.2026 00:11
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen Bal Festivali'nde, kentin farklı yaylalarında üretilen ballar tanıtılırken vatandaşlar bal çeşitlerini tatma fırsatı buldu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arıcılar Birliği iş birliğinde bu yıl ilk kez Bal Festivali düzenlendi. Festivalde, Kahramanmaraş'ın farklı bölgelerinde arıcılık yapan üreticiler bir araya geldi. Yaylalardan getirilen birbirinden farklı bal çeşitleri festival alanında sergilenirken, vatandaşlar üreticilerden bilgi alarak balların tadına bakma imkanı buldu.
Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler katılımcılara renkli anlar yaşattı. Günün en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise bal yeme yarışması oldu. Yarışmaya katılanlar, kendilerine verilen balı en kısa sürede tüketmek için mücadele etti. Nefes kesen yarışmada Semih Göksunlu isimli bir katılımcı yaklaşık 1 kilogram bal tüketerek birinci oldu. Yarışmacının balı tükettiği anlar izleyenlerden yoğun ilgi görürken, dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 105 bin arı kovanı bulunurken yıllık yaklaşık bin ton bal üretildiği de öğrenildi.
Festivalde konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Koordineli bir şekilde arıcılığın gelişmesi anlamında iyi işler yapmaya gayret ediyoruz. Bu festivalde olmaktan çok mutlu oldum" diye konuştu.
Göksun Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç da çeşitli ilçelerinden en kıymetli balların vatandaşlar ile buluştuğunu belirterek, "Özellikle orijinal dediğimiz çok kıymetli bal ürünlerimiz mevcut. Üreticilerimiz aylardır süren emeğinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise üreticilere desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Her zaman yanlarındayız. Artarak devam edecek. Bu yıl 15 milyon liraya yakın destek sağladık üreticilerimize. İlimizde 105 bin kovanımız ve bin ton da üretimimiz var. Her yıl bu artarak devam ediyor" dedi.
Ekinözü Türkmenler bölgesinden geldiğini söyleyen üretici Ejder Doğan, "Ben babadan kalan mesleği sürdürüyorum. Evimizde yiyecek kadar eş dost ve akrabalarımıza satacak kadar bal yetiştiriyorum" dedi.
Doğan, Ahır Dağı Milcan Yaylası balı getirdiğini belirterek, hakiki balları üreticiden alınması gerektiğini ifade etti.