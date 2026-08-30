Bir oturuşta 1 kilo bal yedi. Yermedi, ''Daha yok mu'' dedi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise üreticilere desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Her zaman yanlarındayız. Artarak devam edecek. Bu yıl 15 milyon liraya yakın destek sağladık üreticilerimize. İlimizde 105 bin kovanımız ve bin ton da üretimimiz var. Her yıl bu artarak devam ediyor" dedi.

Ekinözü Türkmenler bölgesinden geldiğini söyleyen üretici Ejder Doğan, "Ben babadan kalan mesleği sürdürüyorum. Evimizde yiyecek kadar eş dost ve akrabalarımıza satacak kadar bal yetiştiriyorum" dedi.

Doğan, Ahır Dağı Milcan Yaylası balı getirdiğini belirterek, hakiki balları üreticiden alınması gerektiğini ifade etti.