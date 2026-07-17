Bir tabur asker 3 bin metrede sır oldu. Gümüşhane’deki gölde saklı hüzün

Gruptaki bir diğer katılımcı Damla Atalay ise zorlu kar kütlelerinin üzerinden geçerek yüksek rakımlara ulaştıklarını ifade etti. Yürüyüş rotasında sis bulutlarının oluşturduğu manzaradan bahseden Atalay, "Gümüşhane'nin bir sürü güzelliği var ama Artabel'in kesinlikle farklı bir doğal güzellikte olduğunu düşünüyorum. Birden fazla çiçek çeşidi ve endemik bir tür olan ters laleyi gördük. Dağdaki manzarası, sis denizi ve canlılarıyla burası kesinlikle gelinip görülmesi gereken eşsiz bir parkur" şeklinde konuştu.