Bir tabur asker 3 bin metrede sır oldu. Gümüşhane’deki gölde saklı hüzün
17.07.2026 11:36
Gümüşhane’nin saklı cenneti Artabel’de hem buzul gölleri hem de Osmanlı-Rus Harbi’nden kalan hüzünlü bir şehadet hikayesi bir arada yaşanıyor.
Gümüşhane'de bulunan zengin florası ve buzul gölleriyle bilinen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte yeni sezon kapılarını ziyaretçilerine açtı.
1998 yılında tabiat parkı ilan edilen ve yaklaşık 58 bin 590 dekar büyüklüğe sahip Artabel Gölleri Tabiat Parkı, Abdal Musa Tepesi'nin 3 bin 331 metrelik zirvesini, çok sayıdaki buzul gölünü, endemik bitki türlerini ve yaban hayatını aynı coğrafyada buluşturuyor.
Akademisyen ve doğa tutkunlarından oluşan küçük bir grup da karlı dağların arkasındaki saklı güzellikleri keşfetmek üzere bölgeye yürüyüş düzenledi.
Doğa yürüyüşü sırasında bölgede bulunan 10'dan fazla gölü ve su birikintisini ziyaret eden grup, halk arasında acıklı bir anlatısı bulunan Ahtabur Gölü'ne ulaştı.
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bir Osmanlı taburunun yoğun sis nedeniyle yolunu kaybederek uçurumdan göle düştüğü ve şehit olduğu yönündeki tarihi rivayeti yerinde dinleyen katılımcılar, gölün üst tarafına tırmandı.
3 bin 149 metre rakımdaki karargah kalıntılarını, siperleri ve şehit mezarlarını inceleyen doğaseverler, hüzünlü tarih ile doğanın iç içe geçtiği anlara şahit oldu.
Akademisyen Fatma Cebeci Aydın, "Burada tarihi siperleri görme imkanımız oldu, karargah kalıntılarını inceledik. Bizim için güzel bir tecrübe oldu. Rengarenk çiçekler her zamanki gibi yerinde. İki üç hafta sonra geldiğimizde daha farklı çiçeklerin bizi karşılayak" dedi.
Gruptaki bir diğer katılımcı Damla Atalay ise zorlu kar kütlelerinin üzerinden geçerek yüksek rakımlara ulaştıklarını ifade etti. Yürüyüş rotasında sis bulutlarının oluşturduğu manzaradan bahseden Atalay, "Gümüşhane'nin bir sürü güzelliği var ama Artabel'in kesinlikle farklı bir doğal güzellikte olduğunu düşünüyorum. Birden fazla çiçek çeşidi ve endemik bir tür olan ters laleyi gördük. Dağdaki manzarası, sis denizi ve canlılarıyla burası kesinlikle gelinip görülmesi gereken eşsiz bir parkur" şeklinde konuştu.
Zengin florası, endemik bitki türleri, şelaleleri, dereleri, tarihi topçu yolları, Osmanlı-Rus Harbi'nden kalan siperleri, yüksek zirveleri ve irili ufaklı 20'den fazla buzul gölüyle "Ölmeden önce görülmesi gereken yer" olarak bilinen Artabel Gölleri Tabiat Parkı, yalnızca bir tabiat parkı değil, Gümüşhane'nin en önemli destinasyonlarından birisi.