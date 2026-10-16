Bir ünlünün daha evini su bastı. "Bugünümüze şükür"
16.10.2026 15:22
Son Güncelleme: 16.10.2026 15:55
İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, su baskınlarına sebep oldu. Bazı ünlü isimlerin evlerini su basarken Yasemin Şefkatli de yaşadığı sıkıntıyı paylaştı.
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kısa sürede felakete dönüştü. Birçok yerde taşkınlar olurken, göle dönen yollarda araçlar suya gömüldü ve insanlar mahsur kaldı. Kent genelinde su baskınları yaşanırken, bazı ünlü isimlerin evlerini de su bastı.
"SESİM ONDAN ÇIKMIYOR"
Yağış sebebiyle eve gidemediğini "Ofisten çıktım eve gitmek için, 3 saat aynı yerde bekledim ve ofise geri döndüm. Burada kalacağım gece. Allah'ım sen sokaktaki insanlara hayvanlara yardım et'' diyerek duyuran Yasemin Şefkatli, evinde de problem yaşadığını açıkladı.
İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve ikiz çocukları olan Yasemin Şefkatli, “Evimizim en alt katını su bastı. Sesim ondan çıkmıyor, bugüne şükür” ifadelerini kullandı.
"KAPIMIZIN ÖNÜNE KADAR GÖL OLDU"
Kemerburgaz'da yaşayan Berfu-Eser Yenenler çiftinin evlerinin önü de göle döndü. Devrilen ağaçların ve sel sularının görüntülerini paylaşan Berfu Yenenler, eşinin eve ulaşmaya çalıştığını açıkladı.
Yenenler daha sonraki paylaşımında da “Eser komşularımızın yardımıyla eve ulaştı. Şükür ki dere taşmadı ama kapımızın önüne kadar göl oldu. 1 metreyle kurtulduk. Herkese çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
"MERDİVENLERDEN SU FIŞKIRIYOR"
Ece Vahapoğlu, Alişan ve Aylin Coşkun da sel felaketi sonrası mağdur oldu. Alişan, evinin bodrumunu su bastığını duyurup, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
Şarkıcı Aylin Coşkun da evinin içindeki merdivenlerde su fışkırdığını "Evi su bastı... Evin içindeki merdivenlerden su fışkırıyor" diyerek takipçileriyle paylaştı. Göktürk'te yaşayan sunucu Ece Vahapoğlu da bulunduğu sitede 10'dan fazla evin alt katını su bastığını söyledi.
Öte yandan stüdyoda mahsur kalan Murat Boz ve Demet Özdemir ekipler tarafından kurtarıldı.