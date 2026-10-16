Bir ünlünün daha evini su bastı. "Bugünümüze şükür"

Yağış sebebiyle eve gidemediğini "Ofisten çıktım eve gitmek için, 3 saat aynı yerde bekledim ve ofise geri döndüm. Burada kalacağım gece. Allah'ım sen sokaktaki insanlara hayvanlara yardım et'' diyerek duyuran Yasemin Şefkatli, evinde de problem yaşadığını açıkladı.

İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği ve ikiz çocukları olan Yasemin Şefkatli, “Evimizim en alt katını su bastı. Sesim ondan çıkmıyor, bugüne şükür” ifadelerini kullandı.