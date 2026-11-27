Sinan Kunter'in "Türkiye'de insanların anne ve babalarının ismini yaşatmak için pek çok yatırım yaptığına şahit oluruz. Okul olur, cami olur ama siz bir kitaplığı tercih ettiniz. Acaba bunun sebebi neydi?" sorusunu da yanıtlayan Adnan Bali, şu ifadeleri kullandı:

“Annem kitapla özdeş bir figürdü. Ben onun gazlanmasının ışığında kitap okuyan bir figür olarak hatırlıyorum. Bir yandan çalışıyor, devlet memuru. Bir yandan beş yaşları birbirine yakın çocuk var. Onları yetiştiriyor. Eş, Almanya'da işçi olarak çalışıyor. Böyle bir figür. Bunun yanında da okuyor. Neler okuyor? Kemal Tahir'in Devlet Ana'sını okuyor. O mesela hayatta neyin neye evrileceğini çok iyi bilemezsiniz. Bir küçücük çocuğun gözünden o kitap okuyan anne figürü, okunan kitabın zihne kazınması falan sonra bambaşka açılımlar getiriyor. Ne oluyor? Ben de okuma konusunda tam tutkulu bir hale geliyorsam mutlaka o sahnelerin bunda etkisi var."

“KÜTÜPHANE DIŞINDA BİR SEÇENEK DÜŞÜNMEDİM”

Kendi yaşantıları düşünüldüğünden bunun akla gelecek ilk fikir olduğunu söyleyen Bali, “ Mesela başka önerilerde de bulunuldu. Şunu yapalım, bunu yapalım falan diye. Ben hiç düşünmedim bile kütüphane dışında herhangi bir seçenek düşünmedim ama gelin görün ki işte tevafuk dediğim şey o. Herhangi bir kütüphane yapmaktan da farklı bir şey oldu. Yani geldik insanların suç işledikleri ya da o zanla kapalı mekanlarda tutuldukları bir çile mekanını şimdi kitap okunan, çocukların ödevlerini yaptığı beye dönüştürüyoruz mekana. Muhteşem bir duygu bu. Sadece annemin kaybına ilişkin bir müstehlik olmasa gerek. Bendeki o iç huzuru” ifadelerini kullandı.

"İNSANIN İMKANLARI NETİCESİNDE GELİŞTİRDİĞİ BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ VAR"

“Sizin çocukluğunuzdaki islahiye ile bugünü karşılaştırırsak çok büyük fark var. Burası da çok gelişti. Özellikle teknolojinin yardımıyla şu anki gençler çok daha fazla imkana, çok daha fazla konuya ulaşabilir hale geldi. Acaba siz o günlerde bu tip imkanlara sahip olsaydınız hayatınız farklı bir yönde gelişebilir miydi? Yine bugün bulunduğunuz konuma gelebilir miydiniz?” sorusuna Adnan Bali şöyle cevap verdi:

“Bu imkanlardan azami düzeyde en derinliğine istifade etmek için çırpınacağımı biliyorum. Çünkü beni kitap okumaya motive eden, güdüleyen şeyle bugün bu imkanlarla yapabileceğim şeyin güdüsü yine aynı. Onun tabiatı aynı. İçinizde bununla ilgili bir tutku varsa onun mutlaka karşılanması amacıyla söylüyorum. Yoksa bunların hepsi araçtır. Netice olarak insanın bu araçlarla getirdiği, geliştirdiği bir dünya görüşü, bir yaşama biçimi var. Onun tutarlılığıdır esas olarak."