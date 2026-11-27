Bir zamanlar mahkumlara ev sahipliği yapıyordu. Şimdi gençlere ışık tutuyor
27.11.2026 15:02
Son Güncelleme: 27.11.2026 15:45
Gaziantep'te 60 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan tarihi yapı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali tarafından anne ve babasının adını yaşatmak üzere kütüphaneye dönüştürüldü.
Gaziantep İslahiye'de altı yıl önce açılan Sabiha ve Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi, bölgede yaşayanlar için ders çalışılan, kitap okunan, eğitim alınıp geleceğe hazırlanılan bir noktadan çok daha fazlası...
Eskiden cezaevi olarak kullanılan tarihi taş yapı, 2021'de Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Bali'nin girşimiyle bir kütüphaneye dönüştürüldü.
6 Şubat Depremleri'nde büyük zarar gören İslahiye'de, sağlam kalan yapılardan biri olan kütüphane, afet sonrası da depremzedelerin sığındığı yerlerden biri oldu. Sabiha ve Aziz Bali Kütüphanesi, şimdi içindeki binlerce kitap ve sosyal olanaklarla İslahiye'de yaşayan özellikle çocuk ve gençlerin ders çalıştığı, araştırma yaptığı bir merkeze dönüştü.
Adnan Bali, anne ve babasının anısına yaptırdığı kütüphaneyi NTV'ye anlattı.
"ÇOCUKLUĞUM BURAYA YÜRÜME MESAFESİNDEKİ EVİMİZDE GEÇTİ"
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, “Acaba sizin çocukluğunuzda burası nasıl bir yerde, ne amaçla kullanılıyordu ve siz burayı nasıl bir kitaplığa çevirmeye karar verdiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Bütün çocukluğum şurada yürüme mesafesi, bağırsanız duyulacak mesafedeki evimizde geçti. Burası oraya o kadar çok yakın dolayısıyla. Burası da bir cezaeviydi. Aşağı yukarı 60 yılı aşkın süre cezaevi olarak hizmet veriyordu ve aslında bir çile mekanı diyebiliriz. Tarihi taş yapı, yörenin taşlarıyla ustalar yapmışlar ve ihtiyaca yetmediği için o da iyi bir şey değil tabii. Bir cezaevinin ihtiyaca yetmemesi herhalde iyi bir şey değil bir toplum için. Şehir dışında ayrı bir cezaevi inşa edilmiş ve bu da boş olarak duruyor idi. Biz o tarihlerde çok yakın zaman içerisinde annemi kaybetmiştik.”
Bali, sözlerini “Ben de annemin hatırasına ne yapabiliriz diye düşünürken hep aklımıza kitap geldi. Babam hayattayken annemin adına esasen başlayan bu inisiyatifi gördü. Ama onun da kısıtlı bir ömrünün kaldığı mukadderdi görünüyordu. Onun için adı Sabiha Bali ile yetinmeyelim. Sabiha ve Aziz Bali yapalım dedik. Onu da gördü açılışını. Annemin vefatının seneyi devriyesinde açtık burayı” diye sürdürdü.
"ANNEMİN O HUZURU HİSSETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Kütüphanenin 6 senedir çocuklardan yetişkinlere pek çok insana hizmet ettiğinin çok büyük bir mutluluk verdiğini söyleyen Adnan Bali, “Burası hayata geçtikten sonra ben o üzüntünün yerine bir müsterihlik aldım. Annemin ruhunun şad olduğunu o huzuru onun da hissettiğini düşünüyorum” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in burada çok emeği olduğunu söyleyen Bali, açılış konuşmasındaki "Açılan her kütüphane kapanacak olan bir hapishanedir. İhtiyaca yetmediği için yeni cezaevi, daha büyük cezaevi inşa etme rotasından çıkıp bir cezaevini kütüphaneye dönüştürme rotasına giriyorsak bence artık o büyüme değil, o gelişmedir, o kalkınmadır" sözlerini de hatırlattı.
"ANNEM KİTAPLA ÖZDEŞ BİR FİGÜRDÜ"
Sinan Kunter'in "Türkiye'de insanların anne ve babalarının ismini yaşatmak için pek çok yatırım yaptığına şahit oluruz. Okul olur, cami olur ama siz bir kitaplığı tercih ettiniz. Acaba bunun sebebi neydi?" sorusunu da yanıtlayan Adnan Bali, şu ifadeleri kullandı:
“Annem kitapla özdeş bir figürdü. Ben onun gazlanmasının ışığında kitap okuyan bir figür olarak hatırlıyorum. Bir yandan çalışıyor, devlet memuru. Bir yandan beş yaşları birbirine yakın çocuk var. Onları yetiştiriyor. Eş, Almanya'da işçi olarak çalışıyor. Böyle bir figür. Bunun yanında da okuyor. Neler okuyor? Kemal Tahir'in Devlet Ana'sını okuyor. O mesela hayatta neyin neye evrileceğini çok iyi bilemezsiniz. Bir küçücük çocuğun gözünden o kitap okuyan anne figürü, okunan kitabın zihne kazınması falan sonra bambaşka açılımlar getiriyor. Ne oluyor? Ben de okuma konusunda tam tutkulu bir hale geliyorsam mutlaka o sahnelerin bunda etkisi var."
“KÜTÜPHANE DIŞINDA BİR SEÇENEK DÜŞÜNMEDİM”
Kendi yaşantıları düşünüldüğünden bunun akla gelecek ilk fikir olduğunu söyleyen Bali, “ Mesela başka önerilerde de bulunuldu. Şunu yapalım, bunu yapalım falan diye. Ben hiç düşünmedim bile kütüphane dışında herhangi bir seçenek düşünmedim ama gelin görün ki işte tevafuk dediğim şey o. Herhangi bir kütüphane yapmaktan da farklı bir şey oldu. Yani geldik insanların suç işledikleri ya da o zanla kapalı mekanlarda tutuldukları bir çile mekanını şimdi kitap okunan, çocukların ödevlerini yaptığı beye dönüştürüyoruz mekana. Muhteşem bir duygu bu. Sadece annemin kaybına ilişkin bir müstehlik olmasa gerek. Bendeki o iç huzuru” ifadelerini kullandı.
"İNSANIN İMKANLARI NETİCESİNDE GELİŞTİRDİĞİ BİR DÜNYA GÖRÜŞÜ VAR"
“Sizin çocukluğunuzdaki islahiye ile bugünü karşılaştırırsak çok büyük fark var. Burası da çok gelişti. Özellikle teknolojinin yardımıyla şu anki gençler çok daha fazla imkana, çok daha fazla konuya ulaşabilir hale geldi. Acaba siz o günlerde bu tip imkanlara sahip olsaydınız hayatınız farklı bir yönde gelişebilir miydi? Yine bugün bulunduğunuz konuma gelebilir miydiniz?” sorusuna Adnan Bali şöyle cevap verdi:
“Bu imkanlardan azami düzeyde en derinliğine istifade etmek için çırpınacağımı biliyorum. Çünkü beni kitap okumaya motive eden, güdüleyen şeyle bugün bu imkanlarla yapabileceğim şeyin güdüsü yine aynı. Onun tabiatı aynı. İçinizde bununla ilgili bir tutku varsa onun mutlaka karşılanması amacıyla söylüyorum. Yoksa bunların hepsi araçtır. Netice olarak insanın bu araçlarla getirdiği, geliştirdiği bir dünya görüşü, bir yaşama biçimi var. Onun tutarlılığıdır esas olarak."
"BURADAKİ BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNABİLİRSEK BAHTİYAR OLURUZ"
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali “Bugün şu an içinde bulunduğumuz rahmetli anne ve babanızın adını taşıyan Sabiha ve Aziz Bali kütüphanesinde ders çalışan, gelip burada kitap okuyan çok sayıda genç var. Belki ilerleyen dönemde burada ders çalışmış bir gençle iş yaşamında veya farklı bir noktada karşılaşacaksınız. Acaba onlardan ne duymak sizi ileride mutlu eder?” sorusuna da şu cevabı verdi:
“Hayat böyle büyük sayılar kanunuyla vasatilerin bir günde yukarıya çıkarılabileceği varsayımıyla yürüyen bir şey değil. Buradaki bir çocuğun hayatına dokunabilsek yeteri kadar bahtiyar oluruz demiştim. Çünkü bütün çocukların hepsinin vasati olarak bir günde, üç günde, beş günde bir yere gelmesi diye bir gerçekçi bir şey değil."
“Hayatın hiçbir alanında böyle bir şey yok” diyen Bali, sözlerini “Onun yerine temayüzü mümkün. Kapasitesi mümkün. Böyle ayrı kotu gibi betonun çatlağından çıkacak bir yeteneğin burada bir şeyle buluşup tek bir örnekte ama sonra bütün yaşadığı ortama, çevreye, tabiata, insanlara, canlılara kendisinden daha fazlasıyla katkıda bulunduğu bir sonuca ulaşmak, değere ulaşmak. Bunu sağlayabiliyorsa tamam demektir. Bunun bütün örneklerde alınması gerekmez. Hiçbir zamanda mümkün değildir” diye noktaladı.