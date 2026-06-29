Bir zamanların fenomen gelin adayıydı. Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi!
29.06.2026 12:31
Bir dönem katıldığı izdivaç programında adından sıklıkla söz ettiren Hanife Gürdal, evlilik teklifi aldıktan kısa süre sonra ayrıldığı Okan Kurt'la sürpriz bir şekilde evlendi.
İzdivaç programıyla döneme damgasını vuran Hanife Gürdal, uzun yıllardır sosyal medyada içerik üretiyor.
Ürettiği içeriklerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Gürdal, kısa süre önce evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.
"Enişteniz evi, arabayı ipotek ettirip kafam kadar pırlanta yüzük aldı. Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım." dedikten bir süre sonra da evlilik hazırlığı yaptığı Okan Kurt'la ayrılmıştı.
Bir süre ayrı kalan ikiliden sürpriz bir hamle geldi. İkili önceki gün sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
"Can yoldaşım eşim" diyerek paylaşım yapan Okan Kurt'a yorum ve beğeni yağdı.
Hanife Gürdal evliliğin ardından soyadını da “Hanife Gürdal Kurt” olarak değiştirdi. Gürdal'ın gelinliği de sosyal medyada konuşuldu.
İLK EŞİNDEN "SIKILDIM" DİYE AYRILMIŞTI
Hanife Gürdal, fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandırmıştı.
Gürdal boşanma sonrasında bir paylaşım yaparak, "Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok." demişti.
Gürdal ardından, "eşimden sıkıldım" açıklamasını yapmıştı.