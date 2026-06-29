Bir zamanların fenomen gelin adayıydı. Hanife Gürdal sessiz sedasız evlendi!

Hanife Gürdal, fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile yaşadığı çalkantılı evliliği geçtiğimiz yıl tek celsede sonlandırmıştı.

Gürdal boşanma sonrasında bir paylaşım yaparak, "Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok." demişti.

Gürdal ardından, "eşimden sıkıldım" açıklamasını yapmıştı.