Biran Damla Yılmaz'a hapis cezası iddiası
25.09.2026 10:23
Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaşadığı dönemde bir dizi estetik operasyon yaptırdığı ve işlemlerin ücretini ödemediği için hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.
"Kırgın Çiçekler" dizisiyle şöhreti yakalayan ve birçok yapımda rol alan Biran Damla Yılmaz, Almanya'da yaşadığı dönemle alakalı iddialarla gündemden düşmüyor.
Yılmaz'ın Almanya'da bulunduğu dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi bir dizi işlem yaptırdığı ve işlemlerin tutarının 285 bin Euro'yu bulduğu iddia edildi.
Ancak ücret ödenmeyince olay yargıya taşındı. Sabah'ın haberine göre; yürütülen süreç sonunda Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü.
Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün ise Aydın tarafından ödendiği ve Aydın'ın ilgili belgeleri Hamburg Türk Konsolosluğu'na sunduğu da öne sürüldü.
Aylar önce Almanya'da hakkında herhangi bir adli işlem olmadığını açıklayan 29 yaşındaki Biran Damla Yılmaz hapis kararı ardından açıklama yapmadı.
"Kırgın Çiçekler", "Baraj" ve "Yasak Elma" gibi projelerde rol alan Biran Damla Yılmaz, iki sezondur “Halef: Köklerin Çağrısı” adlı dizide başrol oynuyor.