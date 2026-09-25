Biran Damla Yılmaz'a hapis cezası iddiası

Ancak ücret ödenmeyince olay yargıya taşındı. Sabah'ın haberine göre; yürütülen süreç sonunda Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü.

Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın kefil olması nedeniyle borçların önemli bölümünün ise Aydın tarafından ödendiği ve Aydın'ın ilgili belgeleri Hamburg Türk Konsolosluğu'na sunduğu da öne sürüldü.